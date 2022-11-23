Dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Portekiz yıldız, İngiliz kulübü Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Ronaldo'ya transfer çağrısı yaptı. Portekizli yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarların çağrısına sessiz kalmadı. Ronaldo, bir Galatasaraylı taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Dünya starının bu hamlesi Twitter'da gündem oldu.