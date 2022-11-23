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    • Spor
    • 23.11.2022 13:03
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    • 23.11.2022 22:59
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    Galatasaraylı taraftarların “Come to Galatasaray” çağrısına Ronaldo karşılık verdi!

    Son dakika Galatasaray haberleri | Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarları yönetime transfer çağrısı yaptı. Taraftarlar yönetime para ödemeyi teklif ederken, Ronaldo'nun formalı fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı. Galatasaraylı taraftarların sosyal medyayı ayağa kaldıran çağrısına Ronaldo’dan karşılık geldi. Portekizli yıldız, bir Sarı-Kırmızılı taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu beğenmesi Twitter’da gündem oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Ronaldo G.Saraylıların çılgın çağrısına karşılık verdi

    Dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Portekiz yıldız, İngiliz kulübü Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Ronaldo'ya transfer çağrısı yaptı. Portekizli yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı taraftarların çağrısına sessiz kalmadı. Ronaldo, bir Galatasaraylı taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Dünya starının bu hamlesi Twitter'da gündem oldu.

    Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Portekizli yıldız Ronaldo'nun kadroya katılması için yönetime esprili mesajlar yolladı. Galatasaray taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun son Instagram paylaşımına 'Come to Galatasaray' yorumları yapmaya başladı.

    Galatasaray taraftarının attığı mesajlar içinde en dikkat çekeni ise, "Şimdi değilse ne zaman Ronaldo" şeklinde olanıydı.



        İşte o yorumlardan bazıları:
        - Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaray'lı 100₺ yollasa 1.500.000.000₺ yapar (78M€) al sana Cristiano Ronaldo'nun parası. Gönderirim diyenler.
        - Cristiano Ronaldo her ne kadar zirveye çıkarsan çık, parçalıyı giyemediysen en zirveyi göremedin demektir... Come to Galatasaray.
        - Şunu da şuraya yazayım... Ronaldo Galatasaray'a gelecek.

        - Galatasaraylı yetkililer şayet alırsa Ronaldo'yu taraftar parasını öder. Ben kendi adıma hatrı değer bir miktar öderim.
        - Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray forması giydiğini dünya gözüyle görsem sanırım futbola dair başka bir isteğim kalmaz.

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        Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, Galatasaraylı taraftarların bu ilgisine karşılık verdi. Yıldız isim Instagram hesabındaki paylaşımlardan "Come to Galatasaray" mesajını beğendi.



        Bu hamlesi ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran Ronaldo'nun çağrıyı beğendiğine ilişkin ekran görüntüsü ise kısa sürede Galatasaraylı taraftarlar arasında yayılarak sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu.

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        Haberler Spor Galatasaraylı taraftarların “Come to Galatasaray” çağrısına Ronaldo karşılık verdi!
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