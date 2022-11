İşte o yorumlardan bazıları:

- Galatasaray, IBAN paylaşsa 15 milyon Galatasaray'lı 100₺ yollasa 1.500.000.000₺ yapar (78M€) al sana Cristiano Ronaldo'nun parası. Gönderirim diyenler.

- Cristiano Ronaldo her ne kadar zirveye çıkarsan çık, parçalıyı giyemediysen en zirveyi göremedin demektir... Come to Galatasaray.

- Şunu da şuraya yazayım... Ronaldo Galatasaray'a gelecek.