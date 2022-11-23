Dünyası başına yıkıldı! Messi’li Arjantin Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan’a boyun eğdi

Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, ilk 35 dakikada 4 gol buldu. Ancak bunların 3'ü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Suudi Arabistan'ın golleri 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 53'te Salem Al Dawsari'den geldi. Arjantin'in tek sayısını ise 10. dakikada Lionel Messi penaltıdan kaydetti. Yıldız futbolcu, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösteren 5. futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane Pele, Almanlar'ın unutulmaz futbolcuları Miroslav Klose ve Uwe Seeler ulaşmıştı. Messi, Dünya Kupası'nda toplamda 7. golünü kaydetmiş oldu.
36 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Arjantin Milli Takımı, yaklaşık 3 yıllık yenilmezlik serisini de bu maçla kaybetti. Güney Amerika ekibi toplamda 36 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyordu. Arjantin bu yenilginin ardından İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ulaşamadı. Grubun bir sonraki maçında Arjantin, Meksika ile karşılaşırken, Suudi Arabistan ise Polonya ile kozlarını paylaşacak.
KORKUTAN ÇARPIŞMA!
Maçın son anlarında yüksekten gelen topa hareketlenen kaleci Mohammed Al-Owais'in dizi, arkadaşı Yasser Al Shahrani'nin yüzüne isabet etti. Shahrani kanlar içinde kaldı. Kaleci Owais gözyaşlarına engel olamadı.
TARİHİ ZAFERDE JESUS AYRINTISI
Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan rakibini 10 kez ofsayta düşürdü. Arabistan'ın 11'indeki 9 oyuncu, Al Hilal forması giyiyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Temmuz 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Al Hilal'i çalıştırmıştı. Jesus, Fenerbahçe'de yaptığı ofsayt taktiği ele adından söz ettiriyor.