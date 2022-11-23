Dünyası başına yıkıldı! Messi’li Arjantin Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan’a boyun eğdi





36 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Arjantin Milli Takımı, yaklaşık 3 yıllık yenilmezlik serisini de bu maçla kaybetti. Güney Amerika ekibi toplamda 36 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyordu. Arjantin bu yenilginin ardından İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ulaşamadı. Grubun bir sonraki maçında Arjantin, Meksika ile karşılaşırken, Suudi Arabistan ise Polonya ile kozlarını paylaşacak.