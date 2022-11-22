Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu devirdi! (AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 93-96)





İkinci çeyrekte Metecan Birsen'in üçlükleriyle farkı açan Sarı Lacivertliler, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 38-45 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı. (43-56) Rakibi karşısında farkı açmaya devam eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, çeyreği 60-79 üstün geçti.



Dördüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı eritse de temsilcimiz, karşılaşmadan 93-96 galip ayrılmasını bildi ve 8 galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.