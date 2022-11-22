Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu devirdi! (AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 93-96)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Monaco'ya konuk oldu. Salle Gaston Medecin'da oynanan maça temsilcimiz; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley beşiyle başladı.
Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Metecan Birsen'in üçlükleriyle farkı açan Sarı Lacivertliler, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 38-45 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı. (43-56) Rakibi karşısında farkı açmaya devam eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, çeyreği 60-79 üstün geçti.
Dördüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı eritse de temsilcimiz, karşılaşmadan 93-96 galip ayrılmasını bildi ve 8 galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
SONRAKİ MAÇ İTALYA DEPLASMANI
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
AS MONACO: 93 - FENERBAHÇE BEKO: 96
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)
AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8
Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11