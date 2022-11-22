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    • Spor
    • 23.11.2022 01:02
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    • 23.11.2022 01:02
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    Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu devirdi! (AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 93-96)

    Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımını 96-93 mağlup etti. Toplamda 8 galibiyeti bulunan sarı lacivertliler liderliğini sürdürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco’yu devirdi!

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Monaco'ya konuk oldu. Salle Gaston Medecin'da oynanan maça temsilcimiz; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley beşiyle başladı.

    Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı.



    İkinci çeyrekte Metecan Birsen'in üçlükleriyle farkı açan Sarı Lacivertliler, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 38-45 önde girdi.

    Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı. (43-56) Rakibi karşısında farkı açmaya devam eden Dimitris Itoudis'in öğrencileri, çeyreği 60-79 üstün geçti.

    Dördüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı eritse de temsilcimiz, karşılaşmadan 93-96 galip ayrılmasını bildi ve 8 galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

    SONRAKİ MAÇ İTALYA DEPLASMANI
    Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

    AS MONACO: 93 - FENERBAHÇE BEKO: 96

    Salon: Salle Gaston Medecin

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

    AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8

    Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11
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        Haberler Spor Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu devirdi! (AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 93-96)
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