Suudi Arabistan'ın Arjantin zaferinde dikkat çeken Jorge Jesus detayı! Fenerbahçe'nin benzerini yaptılar

Fransız hocanın maç boyu yaptığı ofsayt taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u akıllara getirdi. Bilindiği gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında ofsayt taktiği ile alan daraltıyor ve rakibi ağına düşürüyor.