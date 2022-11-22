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    • Spor
    • 22.11.2022 16:41
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    • 22.11.2022 16:57
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    Suudi Arabistan'ın Arjantin zaferinde dikkat çeken Jorge Jesus detayı! Fenerbahçe'nin benzerini yaptılar

    Son dakika spor haberleri | Katar'da Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihine geçti. Grup maçında Suudi Arabistan, kupanın favorilerinden Messi'li Arjantin'i devirdi. Maçta Arjantin'in 3 golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmazken, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'la ilgili de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | S.Arabistan’ın zaferinde dikkat çeken Jesus detayı

    Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Suudiler'in 90 dakika boyunca cesur futbol oynaması ve Arjantin'den çekinmeden mücadele etmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Arjantin maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik. Arjantin'i yenmek istiyoruz. 3 plan hazırladık" sözlerini sarf etti. Fransız teknik adamın öğrencileri 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği göstererek Dünya Kupası tarihinin sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

    Fransız hocanın maç boyu yaptığı ofsayt taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u akıllara getirdi. Bilindiği gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında ofsayt taktiği ile alan daraltıyor ve rakibi ağına düşürüyor.

        Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ilk 11'indeki 9 futbolcu, Al Hilal formasını giyiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Temmuz 2018 ve Ocak 2019 yılları arasında Al Hilal'i çalıştırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i Jesus'un taktiği ile yendiği belirtildi.

        Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Brezilyalı gazeteci Monica Alves'in sözleri dikkat çekiciydi. Alves, "Arjantin, Suudi Arabistan karşısında ilk yarıda 7 defa ofsayta düştü. Savunma çizgisi harikaydı. İlk 11'deki oyuncuların çoğunun Al Hilal'den olduğunu ve Jorge Jesus'un Al Hilal'i 7 ay çalıştırdığını hatırlayınca bunun sebebini anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        Suudi Arabistan Milli Takımı, Arjantin'i 90 dakika boyunca 10 kez ofsayta düşürdü... Tangocuların bulduğu 3 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 2018 Dünya Kupası boyunca 6 kez ofsayta düşen Arjantin, Suudi Arabistan maçının ilk yarısında 7 kez ofsayta yakalandı.

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