Suudi Arabistan'ın Arjantin zaferinde dikkat çeken Jorge Jesus detayı! Fenerbahçe'nin benzerini yaptılar

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Suudiler'in 90 dakika boyunca cesur futbol oynaması ve Arjantin'den çekinmeden mücadele etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, Arjantin maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik. Arjantin'i yenmek istiyoruz. 3 plan hazırladık" sözlerini sarf etti. Fransız teknik adamın öğrencileri 90 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği göstererek Dünya Kupası tarihinin sürpriz sonuçlarından birine imza attı.
Fransız hocanın maç boyu yaptığı ofsayt taktiği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u akıllara getirdi. Bilindiği gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında ofsayt taktiği ile alan daraltıyor ve rakibi ağına düşürüyor.