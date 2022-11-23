Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Yarın oynanacak

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun yarın karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

İki ülke, yarınki mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya gelecek.

Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.