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    • Spor
    • 23.11.2022 10:45
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    • 23.11.2022 10:45
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    Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Yarın oynanacak

    Son dakika 2022 Dünya Kupası haberleri | Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İsviçre ile Kamerun tarihlerinde ilk kez yarın karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta da favori Brezilya, sürpriz Sırbistan'la karşılaşacak.

    Dünya Kupası tarihinde bir ilk! Yarın oynanacak

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun yarın karşı karşıya gelecek.

    Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çalacağı G Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

    İki ülke, yarınki mücadeleyle tarihlerinde ilk kez karşıya gelecek.

    Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

    İSVİÇRE 12. ŞAMPİYONASINDA
    Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.

    Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.

    Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

    KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLIYOR
    Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek.

    Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

    Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

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