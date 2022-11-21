Hollanda basınından Wout Weghorst çağrısı: 11'de oynasın

"EN İYİ 11'İ ÇIKARACAĞIZ"

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, kupadaki hedefleri hakkında "Dünya Kupası'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turnuvayı önemsiyoruz ve elimizdeki tüm kozları kullanacağız. Sahaya da en iyi 11'i çıkaracağız" demişti.

A GRUBU'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile birlikte A Grubu'nda yer alacak ve ilk maçını bugün Senegal'e karşı oynayacak.