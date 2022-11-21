Hollanda basınından Wout Weghorst çağrısı: 11'de oynasın

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile sahne alacak. Tecrübeli golcüyle ilgili dikkati çeken bir yorum Hollanda basınından geldi.
WEGHORST'UN 11'DE OLMASINI BEKLİYOR
Katar'daki Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda hangi futbolcuların forvet hattında oynayacağı tartışma yaratırken, gazeteci Mikos Gouka, Wout Weghorst'un 11'de görev yapmasını bekliyor.
Dev organizasyonla ilgili değerlendirmeler yapan DPGMedia gazetesi muhabirlerinden Mikos Gouka, "Teknik direktör Louis van Gaal, Luuk de Jong ve Wout Weghorst ile oynamalı" ifadelerini kullandı.
MUHTEMEL 11'DE KİM VAR?
Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer alan Bergwijn ve daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen'in Senegal ile oynanacak maçta ilk 11'de oynaması öngörülüyor.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki golcü bu sezon Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.
"EN İYİ 11'İ ÇIKARACAĞIZ"
Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, kupadaki hedefleri hakkında "Dünya Kupası'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turnuvayı önemsiyoruz ve elimizdeki tüm kozları kullanacağız. Sahaya da en iyi 11'i çıkaracağız" demişti.
A GRUBU'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?
3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar ile birlikte A Grubu'nda yer alacak ve ilk maçını bugün Senegal'e karşı oynayacak.