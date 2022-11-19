FIFA Başkanı Infantino Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı: "Ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz"

"ELEŞTİRİLERİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Katar'ı değil futbolu savunduğunu vurgulayan Infantino, "Eleştirileri anlamakta güçlük çekiyorum. Katar ilerleme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Afrikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum." dedi.

Kaza geçiren her işçinin yasal tazminatını aldığı bilgisini paylaşan Infantino, FIFA'nın Katar 2022 fonunun eğitime aktarılacağını, Hindistan'da 25 milyon çocuk ve kadına yardım edecek bir anlaşma imzalandığını söyledi.