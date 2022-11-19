FIFA Başkanı Infantino Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı: "Ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz"

Katar'ın başkenti Doha'daki medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen Infantino, Katar'ın turnuva tarihinin en iyi organizasyonuna imza atacağını savundu.
Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası hazırlıkları sırasında insan haklarını hiçe saydığı yönündeki eleştirilere sert yanıt veren Infantino, "Ben Avrupalıyım. Dünyanın dört bir yanında 3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak dersi vermeden önce özür dilemeliyiz. Eğer Avrupa, bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa, bu işçilerin bir kısmının çalışmak üzere Avrupa'ya gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir. Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler." diye konuştu.
Reform ve değişimin zaman alacağını vurgulayan Infantino, "Bu insanlara yardım etmek, onları eğitmek ve daha iyi bir gelecek vermek için yatırım yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016'dan bu yana kaydedilen ilerlemeyi görmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.