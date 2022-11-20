Katar 2022 Dünya Kupası başlıyor! Dünya yıldızları sahne alacak! 300 milyar dolar harcandı

UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLMASI İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINILMADI

2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, milyarlarca futbolseverin merakla beklediği bu turnuvayı unutulmaz bir şölene çevirmek için özel etkinlikler düzenledi. Başkent Doha'da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi'nde turnuva süresince uluslararası sanatçılar konserler verecek. Lusail kentinde de her biri 15 bin kişi kapasiteli Arkadia ve Arafia etkinlik alanlarında müzik konserleri düzenlenecek. "Katar'a Hoş Geldiniz" programı çerçevesinde su oyunları ve havai fişek gösterileri yapılacak ve Katar 2022 Resmi Albümü'nden seçme şarkılar çalınacak. Turnuva için 300 milyar dolar harcayan Katar'daki her şehirde meydanlara dev ekranlar kurularak futbolseverlerin maçları buradan izlemeleri sağlanacak.