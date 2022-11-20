Katar 2022 Dünya Kupası başlıyor! Dünya yıldızları sahne alacak! 300 milyar dolar harcandı

Futbolseverlerin en büyük bayramı 2022 Dünya Kupası bugün başlıyor.. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak açılış maçında ev sahibi Katar, TSi 19.00'da Ekvador ile karşılaşacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda düdük çalacak olan 46 yaşındaki Orsato'nun yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan İstvan Kovacs yapacak. Ev sahibi Katar, ilk kez Ekvador ise 4. kez bu kupada boy gösterecek. 32 ülkenin 4'erli 8 grupta mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası, toplam 64 müsabakaya sahne olacak. Karşılaşmalar, 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak.
UNUTULMAZ BİR TURNUVA OLMASI İÇİN HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINILMADI
2022 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, milyarlarca futbolseverin merakla beklediği bu turnuvayı unutulmaz bir şölene çevirmek için özel etkinlikler düzenledi. Başkent Doha'da festival alanı olarak belirlenen El-Bida Bahçesi'nde turnuva süresince uluslararası sanatçılar konserler verecek. Lusail kentinde de her biri 15 bin kişi kapasiteli Arkadia ve Arafia etkinlik alanlarında müzik konserleri düzenlenecek. "Katar'a Hoş Geldiniz" programı çerçevesinde su oyunları ve havai fişek gösterileri yapılacak ve Katar 2022 Resmi Albümü'nden seçme şarkılar çalınacak. Turnuva için 300 milyar dolar harcayan Katar'daki her şehirde meydanlara dev ekranlar kurularak futbolseverlerin maçları buradan izlemeleri sağlanacak.
ŞAMPİYONA 42 MİLYON DOLAR İKİNCİYE 30 MİLYON DOLAR ÖDÜL
FIFA, Dünya Kupası'nı kazanan milli takıma 42 milyon dolar (yaklaşık 781 milyon TL) para ödülü verecek. Finali kaybeden taraf ise 30 milyon dolar (yaklaşık 558 milyon) alacak. Üçüncülük maçını kazanan takımın alacağı ödül 27 milyon dolar (yaklaşık 502 milyon TL) dördüncünün payı ise 25 milyon Dolar (yaklaşık 465 milyon TL) olacak.