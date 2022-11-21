Dünya Kupası arasında Türkiye'den milli takımlarına giden yıldız futbolcular attıkları gollerle coştu.
SÜPER LİG'DEN YILDIZLAR COŞTU
Hatta Türkiye'den yolu geçmiş bazı isimler de milli takımlarında yıldızlaştı. En çok konuşulan isim Ekvadorlu Enner Valencia olurken, Galatasaray'ın kiraladığı iki Rumen Cicaldau ve Morutan ile Trabzonspor'dan milli takımlarına giden Bakasetas, Bardhi ve Hamsik de gündeme damga vurdu.
FALCAO VE SÖRLOTH DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Miha Zajc ve yolu Türkiye'den geçen Falcao ve Sörloth da kendinden bahsettirdi.
GECENİN ADAMI VALENCIA
2022 Dünya Kupası organizasyonu dün Katar'da start alırken, gecenin en çok konuşulan ismi kuşkusuz Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia oldu. 33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada attığı kafa golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Tecrübeli santrfor, 16. dakikada ise kendi kazandırdığı penaltıyı ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü attı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia, 31. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarak turnuvanın açılışına damga vurdu. Valencia sahada 77 dakika kaldı.