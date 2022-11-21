Trabzonspor'un 3 yıldızı Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi ve Marek Hamsik de adından söz ettiren isimlerden oldu. Fırtına'nın Slovak yıldızı Marek Hamsik, 135 kez formasını giydiği A Milli Takım'a dün veda etti. Tecrübeli orta saha, 89 dakika oyunda kalırken, değişiklik sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Hamsik 135 maçta 26 kez fileleri sarsarken, 20 de asist yaptı.

Kuzey Makedonya'da top koşturan Enis Bardhi, 17 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Finlandiya maçında penaltı golü atmıştı. 27 yaşındaki yıldız, dün ise 3-1 kaybedilen Azerbaycan karşılaşmasında bir penaltı golü daha attı.

Trabzonspor'un belki de en formda ismi olan Anastasios Bakasetas da 17 Kasım'da yapılan ve 2-2 sona eren Malta maçında 1 gol atmıştı. Baka, dün 2-1 kaybedilen Macaristan karşılaşmasında ise 1 penaltı golü kaydetti.