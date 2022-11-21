Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Gustavo Cuellar'ın peşine düşüldü

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.

Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY GUSTAVO CUELLAR'IN PEŞİNDE

Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.