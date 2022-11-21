Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.11.2022 11:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.11.2022 11:16
    ABONE OL

    Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Gustavo Cuellar'ın peşine düşüldü

    Galatasaray ile ilgili ses getirecek bir iddia gündeme geldi. Galatasaray devre arasında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Cimbom Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgileniyor...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan ses getirecek hamle!

    Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arasında da kadrosuna yıldız isimleri katmakta kararlı.

    Sarı-Kırmızılılar ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    GALATASARAY GUSTAVO CUELLAR'IN PEŞİNDE
    Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen 30 yaşındaki 6 numaranın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Cuellar, 2019 yılından beri Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyiyor.

    6 numara dışında 8 numarada da forma giyebilen Cuellar için şimdiye kadar 9.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Al Hilal, 2019 yılında tecrübeli futbolcu için 7.4 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

        GUSTAVO CUELLAR'IN İSTATİSTİKLERİ
        Kariyerinde 384 karşılaşmada forma giyen Cuellar, 3 gol atarken 11 de asiste imza attı. Başarılı futbolcunun Suudi Arabistan Ligi'nde ise 80 maçı bulunuyor. İlk milli maçına 2015 yılında çıkan yıldız futbolcu 24 kez Kolombiya Milli Takım formasını giydi ve 1 gol attı.

        Kolombiya'da Deportivo Cali altyapısında forma giyen Cuellar, gösterdiği başarılı performans sonrasında 2016 yılında Flamengo'nun yolunu tutmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı!
        Haberler Spor Galatasaray'dan ses getirecek hamle! Gustavo Cuellar'ın peşine düşüldü
            SON DAKİKA