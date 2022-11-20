Katar Ekvador maçı, turnuvanın ilk mücadelesi olması dolayısıyla önem arz edecek. Son 5 hazırlık maçından 4 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılan Katar, son 5 maçta 4 beraberlik 1 galibiyet elde eden Ekvador ile karşılaşacak.
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KATAR EKVADOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Katar: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali
Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada
KATAR İSTATİSTİKLERİ
Katar'daki Aspire Academy'den çıkan; Katar'ın U19, U20 ve U23 takımları yönettikten sonra 3 Temmuz 2017'de A takıma terfi ettirilen Felix Sanchez, o günden bugüne 70 maçta Katar Milli Takımı'nın başında görev yaptı. Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'ın kadrosunda ülke dışında forma giyen hiç kimse yok! Tüm oyuncular Katar Yıldızlar Ligi'nde boy gösteriyor; kadronun en güvenilir ismi, kaptanları Hasan Al-Haydos. Al-Haydos, milli forma ile 160'dan fazla maça çıktı, 30'dan fazla gol attı. Al-Haydos ile hücumdaki üçlüyü oluşturan diğer iki isim; Akram Afif ve Almoez Ali adeta her şeyleri... Afif, La Liga'da Villarreal ile sahaya çıktı; Ali, İspanya ve Avusturya'nın alt liglerinde oynadı. Bu üç oyuncu dışında orta alanda Abdulaziz Hatem, savunmada Boualem Khoukhi tecrübeleriyle takıma katkı vermeye çalışacak.