



EKVADOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçeli Enner Valencia önderliğindeki Ekvador ise Paraguay, Kolombiya, Şili ve Peru'yu geride bırakıp Katar vizesi aldı. Dünya Kupası Elemeleri bittikten sonra çıktıkları 6 hazırlık maçının hiçbirinde gol yemediler. (2G 4B) Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro yönetiminde galibiyetten çok beraberlikleri var. (32 maç - 11G 13B) Independiente del Valle'de yetişen, CA Talleres'te parlayan 2002'li (sol) stoper Piero Hincapie'yi geçen yaz kapan Bayer Leverkusen çok büyük iş yaptı diyebiliriz. Valencia ve Hincapie dışında, İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen sol bek Pervis Estupinan ile merkez orta saha Moises Caicedo'yu es geçmemek lazım. Estupinan, İtalya ve İspanya gezdikten sonra bu yaz Brighton'a transfer oldu; Caicedo, Belçika aktarmalı Ada yolunu tuttu ve geçen sezonun son bölümünde formayı alıp bir daha da bırakmadı.

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