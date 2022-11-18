Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic: Benfica'ya geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak; hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor. Golcü futbolcu ile ilgili son durumu İtalyan basını yazdı.
GALATASARAY'I İKNA EDEMEDİ
Çizme basınında yer alan haberde; Haris Seferovic'in performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı. Beklentilerin altında kalan futbolcu ile Ocak ayında vedalaşılacağı ifade edildi.
6 AY ERKEN YOL AYRIMI
Galatasaray, Benfica ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmıştı. Cimbom böylece 6 ay daha erken yolları ayırmış olacak. İsviçreli futbolcu, 4'ü ilk 5'te olmak üzere sadece 8 maçta forma giydi. Ligde gol atamayan Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol üretti.
GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 30 yaşındaki Haris Seferovic için Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeneceğini duyurmuştu. Futbolcunun 1 yıl için 2.4 milyon euro kazanacağı borsaya bildirilmişti.