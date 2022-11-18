Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic: Benfica'ya geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak; hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor. Golcü futbolcu ile ilgili son durumu İtalyan basını yazdı.

GALATASARAY'I İKNA EDEMEDİ

Çizme basınında yer alan haberde; Haris Seferovic'in performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı. Beklentilerin altında kalan futbolcu ile Ocak ayında vedalaşılacağı ifade edildi.