Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.11.2022 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2022 11:59
    ABONE OL

    Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic: Benfica'ya geri dönüyor

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak; hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic için İtalya basınında yol ayrımına gelindiği yazıldı. İsviçreli golcünün Galatasaray'a veda edip Benfica'ya döneceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Cimbom’dan Seferovic kararı

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak; hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor. Golcü futbolcu ile ilgili son durumu İtalyan basını yazdı.

    GALATASARAY'I İKNA EDEMEDİ
    Çizme basınında yer alan haberde; Haris Seferovic'in performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve Sarı-Kırmızılılar'ın futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı. Beklentilerin altında kalan futbolcu ile Ocak ayında vedalaşılacağı ifade edildi.

    6 AY ERKEN YOL AYRIMI
    Galatasaray, Benfica ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmıştı. Cimbom böylece 6 ay daha erken yolları ayırmış olacak. İsviçreli futbolcu, 4'ü ilk 5'te olmak üzere sadece 8 maçta forma giydi. Ligde gol atamayan Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol üretti.

    GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?
    Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 30 yaşındaki Haris Seferovic için Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeneceğini duyurmuştu. Futbolcunun 1 yıl için 2.4 milyon euro kazanacağı borsaya bildirilmişti.

        SATIN ALMA OPSİYONU
        Takıma önemli katkı vereceği düşüncesiyle transfer edilen futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Normal şartlarda Galatasaray, golcü futbolcunun bonservisini 2.5 milyon euro karşılığında satın alma hakkına sahipti. Futbolcu, Galatasaray'a veda edip Benfica'ya dönecek.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Seferovic, Galatasaray'dan önce Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Sociedad, Novara, Fiorentina, Lecce ve Grasshopper takımlarında oynamıştı. Golcü isim 2018-19 sezonunda Benfica'da 57 maçta 32 gol 6 asist, 2020-21 sezonunda da 53 karşılaşmada 27 gol 8 asist üretmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDPKK gerçeğini bir kez daha ifşa etti!
        Haberler Spor Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic: Benfica'ya geri dönüyor
            SON DAKİKA