Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.11.2022 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2022 11:47
    ABONE OL

    Fenerbahçeli yıldız Portekiz maçına damga vurdu: Osayi’den 2 penaltı!

    Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Osayi Samuel, Portekiz karşısındaki ilk milli sınavında maça damga vuran isim oldu. Portekiz’in 4-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalmayı başaran Osayi, maçta bir penaltı yaptırırken bir de takımına penaltı kazandırdı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Osayi Portekiz maçına damga vurdu!

    Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız Osayi Samuel, 4-0 mağlup oldukları Portekiz ile oynanan ilk milli maçında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

    2 PENALTININ DA İÇİNDE
    Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (2), Goncalo Ramos ve Joao Mario kaydetti. Portekiz'de Cristiano Ronaldo forma giymedi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, Portekiz'in ilk yarıda bulduğu penaltıya sebebiyet veren isim oldu. Nijeryalı yıldız Osayi, takımı adına da penaltı kazandırdı. Ancak Emmanuel Dennis penaltıyı kaçırdı.

    İLK MİLLİ MAÇINDAKİ PERFORMANSI
    Portekiz Milli Takımı'nın 4-0 kazandığı maçta sağ kanatta görev alan Osayi Samuel, 48 kez topla buluştu. 33 pas girişiminde bulunurken bunların 29'unda isabet sağladı ve yüzde 88'lik başarı oranı yakaladı. İki kez başarılı dribling yaptı. 8 kez girdiği ikili mücadelenin 7'sinde başarılıydı. 3 kez top çaldı.

    PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
    Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız, İngiltere pasaportu da olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı tercih etti. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 21 karşılaşmada forma giyen Osayi'nin gol ve asisti bulunmuyor. Fenerbahçe, Osayi için QPR'ye 2021 yılında 508 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MİT’ten PKK’nın sözde kadın yapılanmasına darbe
    Haberler Spor Fenerbahçeli yıldız Portekiz maçına damga vurdu: Osayi’den 2 penaltı!
        SON DAKİKA