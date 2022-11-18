Fenerbahçeli yıldız Portekiz maçına damga vurdu: Osayi’den 2 penaltı!

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız, İngiltere pasaportu da olmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı tercih etti. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 21 karşılaşmada forma giyen Osayi'nin gol ve asisti bulunmuyor. Fenerbahçe, Osayi için QPR'ye 2021 yılında 508 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

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