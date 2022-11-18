SON DAKİKA | Voleybol Milli Takımı'nda flaş ayrılık! TVF resmen duyurdu: Giovanni Guidetti dönemi sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte TVF'den yapılan o açıklama
2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.
Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır.
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Volley News, "Guidetti'nin Davide Mazzanti'nin yerini alacak ilk tercih olacağı bir sır değil" değerlendirmesini yaptı. Bu durumda ünlü antrenörün Vakıfbank ile de yollarını ayırabileceği öne sürülüyor.