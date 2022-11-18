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    • Spor
    • 18.11.2022 17:45
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    • 18.11.2022 18:05
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    SON DAKİKA | Voleybol Milli Takımı'nda flaş ayrılık! TVF resmen duyurdu: Giovanni Guidetti dönemi sona erdi

    Son dakika haberine göre Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada İtalyan hocaya teşekkür edildi.

    Filenin Sultanları’nda sürpriz ayrılık

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), başantrenör Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    İşte TVF'den yapılan o açıklama
    2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

    Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır.

    İTALYA MİLLİ TAKIMINA GİDEBİLİR!
    Volley News, "Guidetti'nin Davide Mazzanti'nin yerini alacak ilk tercih olacağı bir sır değil" değerlendirmesini yaptı. Bu durumda ünlü antrenörün Vakıfbank ile de yollarını ayırabileceği öne sürülüyor.

        VAKIFBANK'LA TARİH YAZDI
        50 yaşındaki Giovanni Guidetti, 2008 yılından bu yana Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırıyor. İtalyan hoca, Vakıfbank'la Avrupa ve Dünya şampiyonlukları dahil olmak üzere sayısız başarılar kazandı.

        BAHAR TOKSOY'LA EVLENDİ
        2017 yılından itibaren "Filenin Sultanları" namıyla bilinen Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de üstlenen Guidetti, bunun yanı sıra voleybolun tabana yayılması çalışmalarında da aktif rol aldı. Guidetti, eski milli voleybolcu Bahar Toksoy ile evlendi.

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        Haberler Spor SON DAKİKA | Voleybol Milli Takımı'nda flaş ayrılık! TVF resmen duyurdu: Giovanni Guidetti dönemi sona erdi
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