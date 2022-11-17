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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesinde oynadığı Başakşehir maçı ile birlikte futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir engelini 7-0'la geçerken ilerleyen haftalar için de taraftarlarına umut verdi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
17.11.2022 13:19 - Son Güncelleme: 17.11.2022 13:19
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Galatasaray'da geçen sezon ve bu sezon karşılaştırıldığında ortaya ilginç veriler çıkıyor. Comparisonator'un verilerine göre Cimbom geçen sezon ilk 13 haftada 19 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Bu sezon ise ilk 13 maçta 23 gol atan Aslan, sadece 10 gol yedi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Gol beklentisi geçen sezon ilk 13 haftada 22.7 iken bu sezon ise 34 olarak dikkatleri çekiyor. Yediği gol beklentisi geçen sezon 14.5 iken bu sezon 14.8.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

Geçen sezon ilk 13 haftada 21 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise 27 puan elde etti. Puan beklentisi olarak bakıldığında geçen sezon 22 olan rakam bu sezon 28.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!

İstatistiklere bakıldığında geçen sezon ile bu sezon arasında en belirgin farklar gol beklentisi ve yenilen gollerde.

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