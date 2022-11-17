Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da müthiş değişim! Dikkat çeken gol istatistiği!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesinde oynadığı Başakşehir maçı ile birlikte futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir engelini 7-0'la geçerken ilerleyen haftalar için de taraftarlarına umut verdi.
17.11.2022 13:19 - Son Güncelleme: 17.11.2022 13:19
Galatasaray'da geçen sezon ve bu sezon karşılaştırıldığında ortaya ilginç veriler çıkıyor. Comparisonator'un verilerine göre Cimbom geçen sezon ilk 13 haftada 19 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.