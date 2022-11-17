Cimbom’da 68 milyonluk fatura! Patrick van Aanholt'a beklenen teklif gelmezse yüklü bir tazminat ödenerek bu defter kapanacak





3.5 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR

Ancak; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu için tatmin edici bir teklif alamazsa B planını devreye sokacak. Galatasaray, sonraki seçenek olan oyuncu ile yolları ayırma planını gündemine alırsa deneyimli futbolcuya 3.5 milyon euro (yaklaşık 68 milyon TL) ödeme yapmak zorunda.