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    Cimbom’da 68 milyonluk fatura! Patrick van Aanholt'a beklenen teklif gelmezse yüklü bir tazminat ödenerek bu defter kapanacak

    Galatasaray, performansı ile beklentilerin altında kalan Patrick van Aanholt için gelecek tekliflere açık. İstenilen teklif gelmezse Cimbom B planını devreye sokacak ve 1.5 yıllık alacağın ı ödeyerek karşılıklı fesih yoluna gidecek.

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    Cimbom’da 68 milyonluk fatura

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile ilgili yol haritası belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geleceği planlayan yönetim, Hollandalı sol bek oyuncusu için öncelikle gelecek teklifleri bekleyecek.



    YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK
    Bilindiği üzere Patrick van Aanholt ile Galatasaray arasındaki sözleşme 2024 yılına kadar devam edecek. Sarı-Kırmızılı yönetim, performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli oyuncu için gelecek tekliflere açık.



    3.5 MİLYON EURO TAZMİNATI VAR
    Ancak; Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcu için tatmin edici bir teklif alamazsa B planını devreye sokacak. Galatasaray, sonraki seçenek olan oyuncu ile yolları ayırma planını gündemine alırsa deneyimli futbolcuya 3.5 milyon euro (yaklaşık 68 milyon TL) ödeme yapmak zorunda.



        MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALAMADI
        Geçen sezon 48 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 2 asist yaptı. Hollandalı, teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik milli takım kadrosuna da davet alamamıştı. Patrick van Aanholt daha önce Crystal Palace, Sunderland, Vitesse, Leicester City, Chelsea, Newcastle United ve Coventry ekiplerinde de forma giymişti.



        Hollandalı futbolcu bu sezon 786 dakiya 2 asist sığdırdı ve gol atamadı.

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        Haberler Spor Cimbom’da 68 milyonluk fatura! Patrick van Aanholt'a beklenen teklif gelmezse yüklü bir tazminat ödenerek bu defter kapanacak
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