Marsilya pes etti! Galatasaray'la Cengiz Ünder için devre arası masaya oturacaklar





25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Marsilya'da 20 maçta forma giyerken 1 gole imza attı. Ligue 1'de 14 maçta 551 dakika görev alan Cengiz Ünder'in 90 dakika boyunca sahada kaldığı sadece 1 maç var. 44 kez A Milli Takım formasını giyen başarılı futbolcu 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Marsilya, yıldız oyuncuyu Roma'dan geçen yıl 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

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