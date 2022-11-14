Galatasaray'ın 7. harikası: Mauro Icardi

Emiliano Insua: Liverpool'dan 1 yıllığına kiralanan sol bek Emiliano Insua da beklentileri karşılayamayan bir başka Tangocu oldu. Parçalı formayı 19 kez sırtına geçiren Insua, sadece 1 asist yaparak kulübüne geri dönmüştü. (2010-2011)

Juan Emmanuel Culio: Galatasaray'a Ocak 2011'de Gheorghe Hagi'nin Rumen ekibi Cluj'den getirdiği isimler arasında Juan Emmanuel Culio da bulunuyordu. Daha sonra Orduspor ve Mersin İdman Yurdu gibi ekiplerde top koşturan orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 19 maça çıktı. Culio, 15 lig maçında 4 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta 2 asistlik katkı verdi. (2010-2011)