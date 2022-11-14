Galatasaray'ın 7. harikası: Mauro Icardi

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esiyor. Arjantinli futbolcunun transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması dünya futbolunda büyük ses getirmişti.
İZİN DÖNÜŞÜ RİTMİNİ BULDU
İlk maçlarında hazır bir görüntü sergileyemeyen Icardi, 8. haftada 0-0 Adana Demirspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan özel izin alarak ülkesine gitmişti.
Tam eleştiriler yükselmeye başlamıştı ki Icardi; Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı. Karagümrük maçını boş geçtikten sonra Beşiktaş'a karşı duble yapan Tangocu, Başakşehir karşılaşmasında ise 1 gol, 2 asist yaparak 7 gollü galibiyetin mimarlarından oldu.
6 TANGOCUYU GERİDE BIRAKTI
Icardi, Galatasaray formasıyla henüz 6 lig maçına çıkmasına rağmen 4 gol, 3 asist yaparak, kendisinden önce sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli 6 futbolcuyu geride bırakmayı başardı.
Marcelo Carrusca: Galatasaray'da forma giyen ilk Arjantinli futbolcu, Marcelo Carrusca'ydı. Büyük beklentilerle gelen Carrusca, Arda Turan'ın gölgesinde kalınca büyük hayal kırıklığı yarattı. Carrusca, Galatasaray'da 25 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik katkı verebildi. (2006-2008)
Leo Franco: Sarı-kırmızılıların kötü hatırladığı bir başka Arjantinli ise kaleci Leo Franco'ydu. Galatasaray'da 37 maçta kaleyi koruyan Franco, 11 kez kalesini gole kapatsa da 36 kez topu ağlarından çıkardı. Franco, Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde Selçuk Şahin'in yaklaşık 40 metrelik mesafeden çektiği şutu tutamamıştı. (2009-2010)
Emiliano Insua: Liverpool'dan 1 yıllığına kiralanan sol bek Emiliano Insua da beklentileri karşılayamayan bir başka Tangocu oldu. Parçalı formayı 19 kez sırtına geçiren Insua, sadece 1 asist yaparak kulübüne geri dönmüştü. (2010-2011)
Juan Emmanuel Culio: Galatasaray'a Ocak 2011'de Gheorghe Hagi'nin Rumen ekibi Cluj'den getirdiği isimler arasında Juan Emmanuel Culio da bulunuyordu. Daha sonra Orduspor ve Mersin İdman Yurdu gibi ekiplerde top koşturan orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 19 maça çıktı. Culio, 15 lig maçında 4 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta 2 asistlik katkı verdi. (2010-2011)