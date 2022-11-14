Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.11.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 09:57
    ABONE OL

    Galatasaray'ın 7. harikası: Mauro Icardi

    Galatasaray tarihinin 7. Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 6 maçta diğer vatandaşlarının istatistiki katkısını geride bıraktı. 29 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, sarı-kırmızı formaya üzerine geçirdiği 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performansıyla taraftarın gönlüne girmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Galatasaray’ın 7. harikası

    Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esiyor. Arjantinli futbolcunun transferin son günlerinde Galatasaray'a imza atması dünya futbolunda büyük ses getirmişti.

    İZİN DÖNÜŞÜ RİTMİNİ BULDU
    İlk maçlarında hazır bir görüntü sergileyemeyen Icardi, 8. haftada 0-0 Adana Demirspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan özel izin alarak ülkesine gitmişti.

    Tam eleştiriler yükselmeye başlamıştı ki Icardi; Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı. Karagümrük maçını boş geçtikten sonra Beşiktaş'a karşı duble yapan Tangocu, Başakşehir karşılaşmasında ise 1 gol, 2 asist yaparak 7 gollü galibiyetin mimarlarından oldu.

    6 TANGOCUYU GERİDE BIRAKTI
    Icardi, Galatasaray formasıyla henüz 6 lig maçına çıkmasına rağmen 4 gol, 3 asist yaparak, kendisinden önce sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli 6 futbolcuyu geride bırakmayı başardı.

    Marcelo Carrusca: Galatasaray'da forma giyen ilk Arjantinli futbolcu, Marcelo Carrusca'ydı. Büyük beklentilerle gelen Carrusca, Arda Turan'ın gölgesinde kalınca büyük hayal kırıklığı yarattı. Carrusca, Galatasaray'da 25 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik katkı verebildi. (2006-2008)

    Leo Franco: Sarı-kırmızılıların kötü hatırladığı bir başka Arjantinli ise kaleci Leo Franco'ydu. Galatasaray'da 37 maçta kaleyi koruyan Franco, 11 kez kalesini gole kapatsa da 36 kez topu ağlarından çıkardı. Franco, Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde Selçuk Şahin'in yaklaşık 40 metrelik mesafeden çektiği şutu tutamamıştı. (2009-2010)

    Emiliano Insua: Liverpool'dan 1 yıllığına kiralanan sol bek Emiliano Insua da beklentileri karşılayamayan bir başka Tangocu oldu. Parçalı formayı 19 kez sırtına geçiren Insua, sadece 1 asist yaparak kulübüne geri dönmüştü. (2010-2011)

    Juan Emmanuel Culio: Galatasaray'a Ocak 2011'de Gheorghe Hagi'nin Rumen ekibi Cluj'den getirdiği isimler arasında Juan Emmanuel Culio da bulunuyordu. Daha sonra Orduspor ve Mersin İdman Yurdu gibi ekiplerde top koşturan orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 19 maça çıktı. Culio, 15 lig maçında 4 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçta 2 asistlik katkı verdi. (2010-2011)

        Guillermo Burdisso: Başkan Ünal Aysal ve Teknik Direktör Roberto Mancini döneminde devre arasında Boca Juniors'tan kiralık gelen Guillermo Burdisso da hayal kırıklığı yaşatan isimlerden olmuştu. Şubat 2014'te gelen Burdisso, 6 ay Galatasaray'da kaldıktan sonra ülkesine dönmüştü. Burdisso, sarı-kırmızılılarda sadece 4 maç yaptı. (2013-2014)

        Lucas Ontivero: Yine Roberto Mancini-Ünal Aysal döneminde kadroya katılan Lucas Ontivero, uzun yıllar sarı-kırmızılılara atılan 'transfer kazığı' olarak adı anıldı. Uruguay ekibi CA Fenix'ten 2 milyon Euro ödenerek alınan Ontivero, Galatasaray'da sadece 5 maça çıkıp, 1 asist yapmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan Endonezya’da!
        Haberler Spor Galatasaray'ın 7. harikası: Mauro Icardi
            SON DAKİKA