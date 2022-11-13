Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi'den sonra sarı saç akımı!
Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sarı saç akımı başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maç sonrasında idmandan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinden sonra Medipol Başakşehir maçında da fileleri havalandıran Icardi'nin başlattığı sarı saç akımına büyük ilgi gösteriyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyadan sarı saçlı fotoğraflarını paylaşıyor.
13.11.2022 13:41 - Son Güncelleme: 13.11.2022 13:41
Beşiktaş derbisi sonrası Arjantinli golcü Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un saçlarını da filtreyle sarıya boyadı. Icardi'nin yaptığı filtreleme Galatasaray taraftarını gülme krizine sokmuştu.
Icardi'den sonra Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira da saçlarını sarıya boyattı. Yıldız oyuncunun da saçlarını sarıya boyaması sonrası, taraftarlar arasında da büyük bir çılgınlık yaşanmaya başladı.
Galatasaray taraftarları, 7-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası adeta aşka gelerek saçlarını sarıya boyatmaya başladı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinden sonra Medipol Başakşehir maçında da fileleri havalandıran Icardi'nin başlattığı sarı saç akımına büyük ilgi gösteriyor.