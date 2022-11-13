Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi'den sonra sarı saç akımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi'den sonra sarı saç akımı!

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sarı saç akımı başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maç sonrasında idmandan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinden sonra Medipol Başakşehir maçında da fileleri havalandıran Icardi'nin başlattığı sarı saç akımına büyük ilgi gösteriyor. Galatasaray taraftarları sosyal medyadan sarı saçlı fotoğraflarını paylaşıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
13.11.2022 13:41 - Son Güncelleme: 13.11.2022 13:41
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi’den sonra sarı saç akımı!

Beşiktaş derbisi sonrası Arjantinli golcü Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un saçlarını da filtreyle sarıya boyadı. Icardi'nin yaptığı filtreleme Galatasaray taraftarını gülme krizine sokmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi’den sonra sarı saç akımı!

Icardi'den sonra Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira da saçlarını sarıya boyattı. Yıldız oyuncunun da saçlarını sarıya boyaması sonrası, taraftarlar arasında da büyük bir çılgınlık yaşanmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi’den sonra sarı saç akımı!

Galatasaray taraftarları, 7-0'lık Başakşehir galibiyeti sonrası adeta aşka gelerek saçlarını sarıya boyatmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi’den sonra sarı saç akımı!

Sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarlardan bazıları ise Başkan Dursun Özbek'in saçlarını filtreyle sarıya boyadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom taraftarında Icardi’den sonra sarı saç akımı!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinden sonra Medipol Başakşehir maçında da fileleri havalandıran Icardi'nin başlattığı sarı saç akımına büyük ilgi gösteriyor.

SON DAKİKA