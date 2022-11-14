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    • Spor
    • 14.11.2022 11:26
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    • 14.11.2022 11:42
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    Yaşlı kurtlar sahne dünya sahnesinde: Beşiktaş'ın yıldızı da listede

    Dünya Kupası'nda heyecan 20 Kasım'da başlıyor. Çok sayıda tecrübeli yıldız boy göstereceği turnuvanın, yaş ortalaması da dikakt çekiyor. Cristiano Ronaldo, Messi, Pepe gibi dünyaca ünlü isimlerin ter dökeceği turnuvanın, en yaşlı futbolcusu tanıdık bir isim. Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, 39 yaş 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Yaşlı kurtlar sahne dünya sahnesinde

    Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı ve tüm gözler Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çevrildi. Futbolun en prestijli kupasında start 20 Kasım'da verilecek. Futbolseverlerin gözü hafta sonu Katar'a çevrilecek.

    KATAR SON DURAK
    Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori olarak gösteriliyor. Katar'daki futbol şöleni bazı yıldız oyuncular için de son durak anlamını taşıyor.

    Ülkelerinin formalarını son kez giyecek olan yıldız futbolculardan bazıları turnuva sonrası kariyerini sonlandıracak. Bazıları ise sezon sonunda futbolu bırakacak.

    ZİRVEDE ATİBA VAR
    Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncular arasında ilk sırayı Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson alıyor. Kanada Milli Takımı'nda boy gösterecek olan tecrübeli oyuncu, 39 yaş 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.

    ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZ DA LİSTEDE
    İkinci sırada ise eski bir Beşiktaşlı Pepe yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın stoperi Pepe, 39 yıl 8 ay ve 20 günle Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı ikinci futbolcu konumunda. Portekiz Milli Takımı formasını 128 kez giyen Portolu Pepe'nin 7 golü bulunuyor.

    Japonya Milli Takımı kalecisi Eiji Kawashima da 39 yıl 7 ay ve 26 günle Dünya Kupası'nın en yaşlı 3. oyuncusu olarak sahne alacak. Fransız temsilcisi Strasbourg'da forma giyen tecrübeli eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

        MESSİ VE RONALDO'NUN SON TURNUVASI
        Brezilya Milli Takımı'nın sağ kanattaki etkili isimlerinden Dani Alves ise 39 yıl 6 ay 9 günle 4. sırada yer alıyor. Meksika ekiplerinden Pumas'ta oynayan Alves'in de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli oyuncu 125 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi.

        Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı ve dünya futbolunun 1 numaralarından Messi'nin ise muhtemelen son dünya kupası olacak. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerine bir dünya şampiyonluğu eklemek istiyor.

        Messi gibi dünyanın en önemli yıldızlarından 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo da Katar'da kupayı havaya kaldırmak isteyecek.
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            Haberler Spor Yaşlı kurtlar sahne dünya sahnesinde: Beşiktaş'ın yıldızı da listede
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