Yaşlı kurtlar sahne dünya sahnesinde: Beşiktaş'ın yıldızı da listede

Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı ve tüm gözler Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çevrildi. Futbolun en prestijli kupasında start 20 Kasım'da verilecek. Futbolseverlerin gözü hafta sonu Katar'a çevrilecek.

KATAR SON DURAK

Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori olarak gösteriliyor. Katar'daki futbol şöleni bazı yıldız oyuncular için de son durak anlamını taşıyor.

Ülkelerinin formalarını son kez giyecek olan yıldız futbolculardan bazıları turnuva sonrası kariyerini sonlandıracak. Bazıları ise sezon sonunda futbolu bırakacak.

ZİRVEDE ATİBA VAR

Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncular arasında ilk sırayı Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson alıyor. Kanada Milli Takımı'nda boy gösterecek olan tecrübeli oyuncu, 39 yaş 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.