Yaşlı kurtlar sahne dünya sahnesinde: Beşiktaş'ın yıldızı da listede

Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı ve tüm gözler Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çevrildi. Futbolun en prestijli kupasında start 20 Kasım'da verilecek. Futbolseverlerin gözü hafta sonu Katar'a çevrilecek.
KATAR SON DURAK
Dünya Kupası'nda Brezilya, Fransa, Arjantin, İspanya, Portekiz ve İngiltere gibi takımlar favori olarak gösteriliyor. Katar'daki futbol şöleni bazı yıldız oyuncular için de son durak anlamını taşıyor.
Ülkelerinin formalarını son kez giyecek olan yıldız futbolculardan bazıları turnuva sonrası kariyerini sonlandıracak. Bazıları ise sezon sonunda futbolu bırakacak.
ZİRVEDE ATİBA VAR
Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı oyuncular arasında ilk sırayı Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson alıyor. Kanada Milli Takımı'nda boy gösterecek olan tecrübeli oyuncu, 39 yaş 9 ay ve 7 günle turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak.
ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZ DA LİSTEDE
İkinci sırada ise eski bir Beşiktaşlı Pepe yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın stoperi Pepe, 39 yıl 8 ay ve 20 günle Dünya Kupası'nda forma giyecek en yaşlı ikinci futbolcu konumunda. Portekiz Milli Takımı formasını 128 kez giyen Portolu Pepe'nin 7 golü bulunuyor.
Japonya Milli Takımı kalecisi Eiji Kawashima da 39 yıl 7 ay ve 26 günle Dünya Kupası'nın en yaşlı 3. oyuncusu olarak sahne alacak. Fransız temsilcisi Strasbourg'da forma giyen tecrübeli eldivenin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.