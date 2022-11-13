Galatasaray'ın tarihi Başakşehir galibiyeti sonrası flaş sözler: Kartlar yeniden dağıtılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 14. haftasının en dikkat çeken maçında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i tarihi bir skorla devirdi. Karşılaşmayı 7-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip milli ara öncesi adeta gövde gösterisi yaparken, rakiplerine de gözdağı verdi. Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
13.11.2022 09:19 - Son Güncelleme: 13.11.2022 09:19
LEVENT TÜZEMEN - KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!
Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı.
Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Raschia ile hücuma hızlı taşıdı.
Lucas orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı.