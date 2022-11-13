Galatasaray’ın tarihi Başakşehir galibiyeti sonrası flaş sözler: Kartlar yeniden dağıtılıyor

Lucas orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı.