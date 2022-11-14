Rüzgarın yönünü değiştirdi! Galatasaray Başakşehir galibiyeti ile psikolojik üstünlüğü ele geçirdi





YILDIZLAR HAVAYA GİRDİ

İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Antalyaspor maçlarını ise kendi evinde oynayacak... Galatasaray geride kalan 13 haftada 8 kez deplasmana çıktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise bu süreçte 5 kez deplasmanda oynadı. Üstelik bu 5 maçın 3'ü İstanbul takımlarına karşıydı...