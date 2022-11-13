Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada edinilen bilgilere göre 11 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi oldu? 13 Kasım Taksim patlama nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte merak edilenler!
Beşiktaş maçı iptal mi oldu?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
YARALILAR VAR
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.
Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.