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    • Spor
    • 13.11.2022 17:30
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    • 13.11.2022 17:37
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    Beşiktaş maçı iptal mi oldu? 13 Kasım Taksim patlama nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi edildi?

    İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle maç hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi oldu? 13 Kasım Taksim patlama nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş maçı iptal mi oldu?

    Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada edinilen bilgilere göre 11 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi oldu? 13 Kasım Taksim patlama nedeniyle Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi edildi? İşte merak edilenler!

    Beşiktaş maçı iptal mi oldu?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

    Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    YARALILAR VAR

    A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

        TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

        A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

        GİRİŞLER KAPATILDI
        Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

        VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

        İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

        KAN İHTİYACI VAR MI?
        Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

        YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

        RTÜK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerine yer verildi.

        RTÜK BAŞKANI'NDAN 'GÜVENLİ KAYNAK' ÇAĞRISI

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beyoğlu Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun." dedi.
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