Son dakika Beşiktaş haberleri... Şenol Güneş sol bek için Rıdvan Yılmaz'ı istiyor! Galatasaray ve Trabzonspor da peşinde

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta İskoçya Ligi, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 karşılaşmada 376 dakika şans buldu ve 1 asist yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'A NE KADAR KAZANDIRDI?

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 6 milyon 250 bin euro elde etti. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun Rangers'tan bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi halinde Siyah-Beyazlılar yüzde 20 pay alacağını borsaya bildirmişti.