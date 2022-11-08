Son dakika Beşiktaş haberleri... Şenol Güneş sol bek için Rıdvan Yılmaz'ı istiyor! Galatasaray ve Trabzonspor da peşinde
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Siyah-Beyazlı ekipte Şenol Güneş, sol bek mevkisi için kararını verdi.
GÜNEŞ, RIDVAN YILMAZ'I İSTİYOR
Beşiktaş'ın deneyimli teknik patronu Şenol Güneş, West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmadı. Güneş, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın kiralanmasını istiyor.
KİRALAMA TEKLİFİNE SICAK
Rıdvan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Rangers'ta düzenli olarak forma giyemiyor. Borna Barisic ile sol bekteki rekabette de geride kalan genç sol bek oyuncusunun Beşiktaş'ın devre arasındaki kiralama teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
GALATASARAY VE TRABZON DA DEVREDE
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'a Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgi gösteriyor. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Eren Elmalı ile dönüşümlü olarak oynayabilecek yerli bir sol bekin alınmasını isterken, Galatasaray'da da Okan Buruk, Rıdvan Yılmaz'a onay verdi. İki kulüp de Rıdvan için transfer hamlesi yapmaya hazır.
ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ
İskoçya'da mutsuz olan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı sebebiyle de son haftalarda sorunlar yaşadı. Kız arkadaşı da İstanbul'da bulunan Rıdvan Yılmaz, geride bıraktığımız haftalarda İngilizce derslerine de yoğunlaşmıştı. Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmesi halinde ilk tercihi Beşiktaş olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta İskoçya Ligi, Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 karşılaşmada 376 dakika şans buldu ve 1 asist yaptı. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'A NE KADAR KAZANDIRDI?
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın transferinden 6 milyon 250 bin euro elde etti. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun Rangers'tan bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi halinde Siyah-Beyazlılar yüzde 20 pay alacağını borsaya bildirmişti.
VEDA EDERKEN NE DEDİ?
Avrupa'ya transfer olma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Rıdvan Yılmaz, "Beşiktaş'a para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı. Şimdi onu gerçekleştirdim. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında hem A takımında bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor, insanın içinde burukluk oluyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.