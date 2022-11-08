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    • Spor
    • 08.11.2022 20:09
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    • 08.11.2022 20:31
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    A Spor Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor canlı yayın izle | GS - Ofspor ZTK maç yayını

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray kendi evinde Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u konuk ediyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ZTK mücadelesini A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

    ASpor CANLI YAYIN


    Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

    ZTK 4. turunda Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u ağırlıyor.



    Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçını takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.



    GALATASARAY - YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR MÜCADELESİNİN CANLI ANLATIMI



    GALATASARAY OFSPOR MAÇI 11'LERİ
    Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.

    Ofspor: Burak, Ali Osman, Bora, Serdar, Ahmet Aktaş, Fatih Mert, Muhammed, Hamza, Oktay, Miraç, Ömer Çetinbaş (MUHTEMEL)

    MAÇ BİLGİLERİ

    STAD: Nef Stadium

    MAÇ SAATİ: 21:00

    HAKEM: Cihan Aydın

    YAYIN: A SPOR ŞİFRESİZ CANLI



        OFSPOR, BALIKESİR'İ ELEMİŞTİ
        3. Lig'de mücadele eden Ofspor Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i 1-0 yenerek üst tura çıkmayı başarmıştı. Galatasaray ise Kastamonuspor'u kendi evinde 7-0 geçerek Ofspor'un rakibi olmuştu.

        Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı ve hakemleri şöyle:

        8 Kasım Salı
        13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK: Alper Akarsu
        14.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere
        14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor: İlker Yasin Avcı
        15.00 Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
        17.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
        19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: Emre Kargın
        21.00 Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın



        9 Kasım Çarşamba
        13.00 Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor: Ayberk Demirbaş
        13.00 Giresunspor - Ankaraspor: Yiğit Arslan
        13.00 Ümraniyespor - Efeler 09: Burak Pakkan
        14.00 Manisa FK - 23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş
        14.00 Altınordu - Bodrumspor: Ozan Ergün
        14.00 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş
        14.00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu
        14.00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz
        14.00 Eyüpspor - Düzcespor: Lütfullah Aslan
        15.00 Samsunspor - Adanaspor: Onur Özütoprak
        17.00 FTA Antalyaspor - Pendikspor: Oğuzhan Aksu
        19.00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
        21.00 Beşiktaş - Serik Belediyespor: Turgut Doman



        10 Kasım Perşembe
        13.00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan
        14.00 Tuzlaspor - Isparta 32: Süleyman Bahadır
        14.00 Göztepe - Bucaspor 1928: Gürcan Hasova
        15.00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor: Burak Olcar
        17.00 Denizlispor - Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz
        19.00 Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol: Burak Şeker
        21.00 Kayserispor - Sivas Belediyespor: Yasin Kol
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