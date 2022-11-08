A Spor Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor canlı yayın izle | GS - Ofspor ZTK maç yayını

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.
ZTK 4. turunda Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u ağırlıyor.
Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçını takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR MÜCADELESİNİN CANLI ANLATIMI
GALATASARAY OFSPOR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic.
Ofspor: Burak, Ali Osman, Bora, Serdar, Ahmet Aktaş, Fatih Mert, Muhammed, Hamza, Oktay, Miraç, Ömer Çetinbaş (MUHTEMEL)
MAÇ BİLGİLERİ
STAD: Nef Stadium
MAÇ SAATİ: 21:00
HAKEM: Cihan Aydın
YAYIN: A SPOR ŞİFRESİZ CANLI