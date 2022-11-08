A Spor Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor canlı yayın izle | GS - Ofspor ZTK maç yayını





OFSPOR, BALIKESİR'İ ELEMİŞTİ

3. Lig'de mücadele eden Ofspor Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i 1-0 yenerek üst tura çıkmayı başarmıştı. Galatasaray ise Kastamonuspor'u kendi evinde 7-0 geçerek Ofspor'un rakibi olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu programı ve hakemleri şöyle:

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK: Alper Akarsu

14.00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere

14.00 Yeni Malatyaspor - Uşakspor: İlker Yasin Avcı

15.00 Corendon Alanyaspor - Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor: Emre Kargın

21.00 Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın