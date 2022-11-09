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    • Spor
    • 09.11.2022 10:20
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    • 09.11.2022 10:41
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    Turkuvaz Medya'da futbol zirvesi! En iyiler belli oluyor

    Futbolun kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor. SABAH gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda sektörün önemli isimleri yine Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede Süper Lig’in en iyileri de FotoMaç’ın ödül töreni ile sahiplerini bulacak. Programa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Süper Lig kulüp başkanları ve futbolun önde gelen aktörleri katılacak.

    takvim.com.tr
    Turkuvaz’da futbol zirvesi!

    Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun (UFEF) 5.'si bugün düzenleniyor.

    Organizasyona Turkuvaz Medya'nın Alibeyköy'deki merkez binası ev sahipliği yapacak.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek ve 10.00'da başlayan organizasyon, futbola yön veren isimleri, devletin kurumlarını, başarılı sporcuları ve spora yatırım yapan markaları bir araya getiriyor.

    Programı izlemel için tıklayınız

    BAŞKANLAR MEDYA MERKEZİNDE BULUŞUYOR
    5. buluşmaya Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Süper Lig kulüp başkanları ve futbolun önde gelen aktörleri katılacak. FotoMaç Ödül Töreni'nde de sürpriz isimler bir araya gelecek.

    SEZONA DAMGASINI VURAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK
    UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. 2021-2022 sezonuna başarılarıyla damgasını vuran isimler ödüllerini alarak kısa konuşmalar yapacak.

    GÜN BOYU CANLI YAYIN
    Saat 10.00'da başlayacan tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebiliyor.

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