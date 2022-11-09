Turkuvaz Medya'da futbol zirvesi! En iyiler belli oluyor

SEZONA DAMGASINI VURAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

UFEF'IN ardından Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi FotoMaç tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" başlayacak. 2021-2022 sezonuna başarılarıyla damgasını vuran isimler ödüllerini alarak kısa konuşmalar yapacak.

GÜN BOYU CANLI YAYIN

Saat 10.00'da başlayacan tören Ufef.org, Sabah TV, Fotomaç TV ve Fotomaç, Sabah Gazetesi ile A Spor Youtube kanallarından da canlı olarak izlenebiliyor.