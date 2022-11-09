Galatasaray'ın listesindeki Mikael Ishak'ta yeni gelişme! Lech Poznan'dan sürpriz atak

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemini iple çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle takviye etmek istiyor.
Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan İsveçli golcü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Mikael Ishak, sözleşmesini 2025 yazına kadar uzattı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Polonya ekibi, Malmö, St.Pauli ve Olimpiakos gibi takımların radarında olan Ishak için böylece önemli bir hamle yapmış oldu. Galatasaray'ın devre arasında İsveçli golcü için Lech Poznan'ın kapısını çalıp çalmayacağı ise merak konusu...