Galatasaray'ın listesindeki Mikael Ishak'ta yeni gelişme! Lech Poznan'dan sürpriz atak

Polonya ekibi, Malmö, St.Pauli ve Olimpiakos gibi takımların radarında olan Ishak için böylece önemli bir hamle yapmış oldu. Galatasaray'ın devre arasında İsveçli golcü için Lech Poznan'ın kapısını çalıp çalmayacağı ise merak konusu...