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    • Spor
    • 09.11.2022 12:58
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    • 09.11.2022 12:59
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    Galatasaray'ın listesindeki Mikael Ishak'ta yeni gelişme! Lech Poznan'dan sürpriz atak

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle güven tazeleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde olan Mikael Ishak ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | G.Saray’ın listesindeydi! Poznan’dan sürpriz atak

    Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, devre arası transfer dönemini iple çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle takviye etmek istiyor.

    Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan İsveçli golcü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polonya ekibi Lech Poznan'da top koşturan Mikael Ishak, sözleşmesini 2025 yazına kadar uzattı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

    Polonya ekibi, Malmö, St.Pauli ve Olimpiakos gibi takımların radarında olan Ishak için böylece önemli bir hamle yapmış oldu. Galatasaray'ın devre arasında İsveçli golcü için Lech Poznan'ın kapısını çalıp çalmayacağı ise merak konusu...

        29 yaşında ve 3 milyon Euro piyasa değeri olan Ishak bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 14 gol atarken 6 da asiste imza attı.

        İsveç Milli Takımı'nda 6 kez forma şansı bulan Ishak'ın 1 golü bulunuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken yıldız oyuncu son vuruşlardaki ustalığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

        Galatasaray'da bir türlü beklentilere karşılık veremeyen Haris Seferovic ile devre arasında yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın listesindeki Mikael Ishak'ta yeni gelişme! Lech Poznan'dan sürpriz atak
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