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    Galatasaray, Mauro Icardi'nin golleriyle, sahasında Beşiktaş'ı devirdi

    Galatasaray, 18. dakikada Icardi ile öne geçti. 28’de sahneye Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun çıktı... Aslan, 59’da Icardi’nin golü ile üç puanı kaptı. Aslan’da Icardi ve Kerem’in iki topu direkten döndü...

    Zirvede fırtına ç’Icardi’

    Cİmbom dev derbide Beşiktaş 2-1 yenerek üst üste 2. kez kazandı. 18. dakikada Aslan öne geçti. Rashica'nın ortasını Barış Alper kafayla Icardi'ye indirdi. Arjantinli yıldız sağ ayağıyla sert ve düzgün vuruşla takımın öne geçirdi: 1-0... Icardi'nin vuruşu 124 km. hıza ulaştı.

    MERTENS İLE GOLE YAKLAŞTI
    28'de Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Saiss'in kafayla indirdiği topu Cenk Tosun yarım voleyle ağlara gönderdi: 1-1. 34'te Mertens'in yakın mesafeden şutunu Mert kurtardı

    ICARDİ'NİN VURUŞU DİREKTE
    59'da Galatasaray bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın ceza sahasına ortasını Icardi kafayla ağlara gönderdi: 2-1... Mertens'in ortasına dokunan Icardi'nin şutu direğe çarptı.

    KEREM DE DİREĞİ GEÇEMEDİ
    75'te Kerem'in sol ayakla şutu direkten döndü. 83'te Cenk Tosun'un vuruşunu Muslera son anda çelebildi. 90'da Weghorst kaçırdı ve Galatasaray derbiyi kazanarak 2. sıraya yükseldi.

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