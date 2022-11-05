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    • Spor
    • 05.11.2022 22:24
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    • 05.11.2022 22:36
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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir ilki yaşadı! Şenol Güneş...

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birilkte Okan Buruk, Şenol Güneş’e karşı ilk galibiyetini elde etti.

    Bu kez ’Buruk’ değil! Bir ilk yaşadı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu.



    Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı.



    İLK GALİBİYET
    Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6'sını Güneş'in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.



    MÜCADELENİN İLK YARISINDAN DAKİKALAR
    18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

    28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.



        34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

        34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.



        45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        59. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topu alan Oliveira, ortasını penaltı noktası civarındaki Icardi'ye gönderdi. Arjantinli oyuncu, kafayla topu arka direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1.

        71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Arka direğe hareketlenen Icardi'nin son anda uzanarak vurduğu top direkten döndü.

        74. dakikada savunma arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.



            75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

            80. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.

            84. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.



            87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica, bulduğu koridordan penaltı noktası gerisine kadar ilerledi. Kosovalı oyuncunun şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

            Müsabaka, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
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