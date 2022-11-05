Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir ilki yaşadı! Şenol Güneş...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu.
Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı.
İLK GALİBİYET
Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş'e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6'sını Güneş'in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.
MÜCADELENİN İLK YARISINDAN DAKİKALAR
18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.