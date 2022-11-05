Şenol Güneş neye uğradığını şaşırdı! Kart isterken top çarptı
Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmaya Şenol Güneş'in yaşadığı olay damga vurdu. Maçının 9. dakikasında Sergio Oliveira'nın uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş Teknik Direkörü Şenol Güneş'in yüzüne isabet etti.
05.11.2022 21:11 - Son Güncelleme: 05.11.2022 21:27
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisine Şenol Güneş damga vurdu.
YÜZÜNE TOP ÇARPTI
Gedson Fernandes ile Barış Alper Yılmaz arasındaki mücadele sonrası, Sergio Oliveira topu uzaklaştırmak için sert vurdu.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır...
Saha kenarında hareketlenen ve Barış Alper'in yaptığı faul için hakem Halil Umut Meler'den kart isteyen Şenol Güneş'e Sergio Oliveira'nın sert vurduğu top çarptı.
Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır...