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    • Spor
    • 05.11.2022 18:27
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    • 05.11.2022 18:51
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    Galatarasay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak Galatasaray-Beşiktaş maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsimiz.

    Galatarasay - Beşiktaş | CANLI

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

    Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

    Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    GALATASARAY-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLE
    Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsimiz.

    MAÇ ÖNCESİ ŞOK
    Beşiktaş'ta Masuaku sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde kadrodan çıkarıldı. Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın görev alması bekleniyor.

    11'LER
    Galatasaray:     Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kendi evinde kazanmak isterken Şenol Güneş ile yeni bir hava yakalayan siya-beyazlılar da galibiyet istiyor.

    REKABET 1924'TE BAŞLADI
    Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    490 GOLE 459 GOLLE KARŞILIK
    Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.

        LİG MÜSABAKALARI
        Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

        İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

        NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR
        Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

        İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.

        SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
        İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.
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        Galatarasay - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Galatarasay - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE
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