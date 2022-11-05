Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM İZLE
Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsimiz.
MAÇ ÖNCESİ ŞOK
Beşiktaş'ta Masuaku sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde kadrodan çıkarıldı. Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın görev alması bekleniyor.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kendi evinde kazanmak isterken Şenol Güneş ile yeni bir hava yakalayan siya-beyazlılar da galibiyet istiyor.
REKABET 1924'TE BAŞLADI
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
490 GOLE 459 GOLLE KARŞILIK
Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.