Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş maçını locadan takip etti! Portekizli teknik adamın notlar alması dikkat çekti





KANARYA AVRUPA'DA UÇTU

Sarı-Lacivertliler, sezon başlarken Avrupa Kulüpler Sıralaması'nda 107. basamakta yer alıyordu. Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa da Avrupa Ligi'nde önce kulüp etabına ulaştı. Fenerbahçe ardından grupta 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu performans, Sarı-Lacivertliler'i sıralamada adeta uçuşa geçirdi. Jorge Jesus'un ekibi, tam 47 basamak birden yükselerek 60. sıraya yerleşti.

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