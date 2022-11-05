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    • Spor
    • 05.11.2022 22:05
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    • 05.11.2022 22:12
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    Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş maçını locadan takip etti! Portekizli teknik adamın notlar alması dikkat çekti

    Süper Lig'teki zirve yarışında Galatasaray, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise karşılaşmayı NEF Stadyumu'ndan takip etti. Portekizli teknik adam, locadan izlediği maçta notlar aldı.

    Jesus, Galatasaray - Beşiktaş maçını staddan takip etti

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.

    Dev derbiyi Galatasaray, Mauro Icardi'nin 18. ve 59. dakikada attığı gollerde 2-1 kazandı.

    Beşiktaş'ın golünü ise 28. dakikada Cenk Tosun attı.



    Dev derbiyi izleyenler arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus vardı.

    Karşılaşmayı locadan takip eden Portekizli futbol adamının maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı.



    KANARYA AVRUPA'DA UÇTU
    Sarı-Lacivertliler, sezon başlarken Avrupa Kulüpler Sıralaması'nda 107. basamakta yer alıyordu. Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa da Avrupa Ligi'nde önce kulüp etabına ulaştı. Fenerbahçe ardından grupta 4 galibiyet, 2 beraberlikle lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu performans, Sarı-Lacivertliler'i sıralamada adeta uçuşa geçirdi. Jorge Jesus'un ekibi, tam 47 basamak birden yükselerek 60. sıraya yerleşti.

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    Haberler Spor Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş maçını locadan takip etti! Portekizli teknik adamın notlar alması dikkat çekti
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