Erman Toroğlu Cenk Tosun'un attığı golü değerlendirdi: Galatasaray'ın bunu yememesi lazım, büyük takım öyle gol yemez"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.



A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı.





"BÜYÜK TAKIM ÖYLE GOL YEMEZ"

Toroğlu, "Galatasaray'ın attığı gol teknik olarak zor ve iyi bir gol. Beşiktaş'ta Cenk gol attı ama Galatasaray'ın bu golü yememesi lazım. Büyük takım öyle gol yemez." ifadelerini kullandı.