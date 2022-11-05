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    • Spor
    • 05.11.2022 21:15
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    • 05.11.2022 21:23
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    Erman Toroğlu Cenk Tosun'un attığı golü değerlendirdi: Galatasaray'ın bunu yememesi lazım, büyük takım öyle gol yemez"

    Süper Lig'in 13. haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Temponun yüksek olduğu ilk yarıyı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray'ın attığı gol teknik olarak zor ve iyi bir gol. Beşiktaş'ta Cenk gol attı ama Galatasaray'ın bu golü yememesi lazım. Büyük takım öyle gol yemez" dedi.

    Büyük takım öyle gol yemez

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı.

    "Bu gol yenmez"



    "BÜYÜK TAKIM ÖYLE GOL YEMEZ"
    Toroğlu, "Galatasaray'ın attığı gol teknik olarak zor ve iyi bir gol. Beşiktaş'ta Cenk gol attı ama Galatasaray'ın bu golü yememesi lazım. Büyük takım öyle gol yemez." ifadelerini kullandı.



    MÜCADELENİN İLK YARISINDAN DAKİKALAR
    18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

    28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.



    34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

    34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.
        Galatarasay - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Erman Toroğlu Cenk Tosun'un attığı golü değerlendirdi: Galatasaray'ın bunu yememesi lazım, büyük takım öyle gol yemez"
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