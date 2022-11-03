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    • Spor
    • 03.11.2022 15:30
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    • 03.11.2022 15:41
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    Beşiktaş'tan eski yıldızlara jübile maçı: Quaresma'dan İlhan Mansız'a yıldızlar sahne alacak

    Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen çok sayıda yıldız futbolcu, takımdan ayrıldıktan sonra da taraftarın büyük sevgiyle hatırladığı isimler olarak hafızalara kazındı. Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuları taraftarla buluşturmak jübile maçı kararı aldı. Siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasında gerçekleştirilecek maça, eski teknik direktörlerini de çağırmayı planlıyor.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Beşiktaş’tan eski yıldızlara jübile maçı

    Beşiktaş yönetimi, liglere verilecek Dünya Kupası arasında eski futbolcularına jübile maçı ayarlamaya planlıyor.

    QUARESMA GELİYOR!
    Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi haline gelen eski futbolcuların yer alacağı jübile maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in en sevdiği oyuncular arasında yer alan Ricardo Quaresma başı çekecek.

    AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK
    Siyah-beyazlı yönetim, milli arada Vodafone Park'ta düzenlenecek özel maçta tribün geliri ve forma geliri de elde etmek istiyor.

    Beşiktaş yönetimin, sahada yer alacak futbolcuların formalarını daha sonra açık artırmaya çıkarmayı planlıyor.

    Kulüp yönetimi, emek veren teknik direktörleri de çağırmayı düşünüyor.

    LİSTE YILDIZ İSİMLERLE DOLU
    Vodafone Park'taki maça çağrılacak isimler arasında şu futbolcular yer alıyor:
    Ricardo Quaresma

    İlhan Mansız

    Ahmet Dursun

        Pascal Nouma

        Guti

        Zago

            Ronaldo

            Federico Guinti

            Tolga Zengin

                Dusko Tosic

                Holosko

                Hugo Almeida

                    İbrahim Üzülmez

                    Hilbert

                    Ekrem Dağ

                        Ernst

                        Cordoba

                        Delgado

                            Bobo

                            Nihat Kahveci

                            Michael Fink

                                Yusuf Şimşek

                                Maçın hangi gün ve saatte yapılacağı ile birlikte bilet fiyatları kulüp tarafından ileri bir tarihte açıklanacak.

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                                Haberler Spor Beşiktaş'tan eski yıldızlara jübile maçı: Quaresma'dan İlhan Mansız'a yıldızlar sahne alacak
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