Beşiktaş'tan eski yıldızlara jübile maçı: Quaresma'dan İlhan Mansız'a yıldızlar sahne alacak

Beşiktaş yönetimi, liglere verilecek Dünya Kupası arasında eski futbolcularına jübile maçı ayarlamaya planlıyor.
QUARESMA GELİYOR!
Beşiktaş taraftarlarının sevgilisi haline gelen eski futbolcuların yer alacağı jübile maçında Teknik Direktör Şenol Güneş'in en sevdiği oyuncular arasında yer alan Ricardo Quaresma başı çekecek.
AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı yönetim, milli arada Vodafone Park'ta düzenlenecek özel maçta tribün geliri ve forma geliri de elde etmek istiyor.
Beşiktaş yönetimin, sahada yer alacak futbolcuların formalarını daha sonra açık artırmaya çıkarmayı planlıyor.
Kulüp yönetimi, emek veren teknik direktörleri de çağırmayı düşünüyor.
LİSTE YILDIZ İSİMLERLE DOLU
Vodafone Park'taki maça çağrılacak isimler arasında şu futbolcular yer alıyor:
Ricardo Quaresma
İlhan Mansız
Ahmet Dursun