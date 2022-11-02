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    • Spor
    • 02.11.2022 12:06
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    • 02.11.2022 12:12
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    Stefan Kuntz Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun'u ve Salih Uçan'ı izleyecek

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak derbi maçı izleyenler arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz da olacak. Kuntz, Cenk Tosun ile Salih Uçan'ı izleyecek. Hatırlanacağı üzeren Alman teknik adam Salih Uçan'ı Lüksemburg ve Faroe Adaları kadrolarına almadığı için eleştiri Beşiktaşlıların tepkisini çekmişti.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
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    Alman çalıştırıcının dev derbiyi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile birlikte izleyeceği öğrenildi. Kuntz'un derbiyi izlemesi bazı futbolcuların milli takımdaki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

    Beşiktaş'ta süre almaya başlaması ile birlikte 3 gol atan Cenk Tosun'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan da Stefan Kuntz'un gözüne girmeye çalışacak.

    Bilindiği üzere yeniden milli takım kadrosuna davet almayı hedefleyen Tosun ile Salih Uçan, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

        Bu sezon 11 maçta 233 dakika süre alan ve form tutmaya başlayan Cenk Tosun, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Tosun en son 2020-21 sezonunda ay-yıldızlı forma ile Uluslar Ligi'nde 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

        Salih Uçan ise Beşiktaş'ta bu sezon 11 maçta 834 dakika oynadı ve 1 gol 1 asistlik katkı verdi. Uçan'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosuna alınmamasına siyah-beyazlı yöneticiler tepki göstermişti.

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