Stefan Kuntz Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun'u ve Salih Uçan'ı izleyecek

Alman çalıştırıcının dev derbiyi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile birlikte izleyeceği öğrenildi. Kuntz'un derbiyi izlemesi bazı futbolcuların milli takımdaki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
Beşiktaş'ta süre almaya başlaması ile birlikte 3 gol atan Cenk Tosun'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan da Stefan Kuntz'un gözüne girmeye çalışacak.
Bilindiği üzere yeniden milli takım kadrosuna davet almayı hedefleyen Tosun ile Salih Uçan, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almamıştı.