Stefan Kuntz Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cenk Tosun'u ve Salih Uçan'ı izleyecek

Alman çalıştırıcının dev derbiyi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile birlikte izleyeceği öğrenildi. Kuntz'un derbiyi izlemesi bazı futbolcuların milli takımdaki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.