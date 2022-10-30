Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.10.2022 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2022 19:26
    ABONE OL

    Beşiktaş Şenol Güneş'le çok farklı! Ümraniyespor'u Vodafone Park'ta 5-2 yendi

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor'u evinde ağırladı. Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, rakibini 5-2'lik skorla geçti. Karşılaşmada Cenk Tosun ve Weghorst 2, Tayyip Talha ise bir gol attı. Vodafone Park'ta taraftarlar sık sık Şenol Güneş'e tezahüratta bulundu.

    Beşiktaş farklı kazandı

    Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve koltuğu Şenol Güneş'e teslim eden Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

    Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken Cenk Tosun ve Weghorst iki gol atarak karşılaşmada öne çıktı. Tayyip Talha ise bir kez daha rakip ağları sarsmayı başardı.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında kafalardan seken topu son olarak Saiss ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde Weghorst'tan seken top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

        5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

        16. dakikada ceza sahası sağ çizgisinden Salih Uçan'ın içeriye ortaladığı topu Weghorst göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        33. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

            43. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Del Valle sol tarafta meşin yuvarlağı Rosier'den kaparak orta yaptı, Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

            45. dakikada Masuaku'nun hatalı pasıyla başlayan Ümraniyespor atağında Popov'un pası sonrası topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve farkı bire indirdi: 2-1

            Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

                47. dakikada sağ kanatta kazandığı topla ceza sahasına giren Redmond'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Anıl Demir meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engellerken dönen topu önünde bulan Weghorst'un sert şutunda, Anıl bir kez daha gole engel oldu.

                48. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1

                57. dakikada Ümraniyespor bir kez daha bire indirdi. Geraldo sağ kanattan hızla taşıdığı topu yerden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Avounou'ya çıkardı. Avounou tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

                    62. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

                    78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-2

                    83. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Bettaieb'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok açıyı kapatarak topun ağlarla buluşmasını önledi.

                        86. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında savunmanın da hatasından faydalanan Weghorst ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

                        Beşiktaş karşılaşmayı 5-2 kazandı.

                        İŞTE İLK 11'LER
                        Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Alli, Weghorst, Cenk Tosun

                        Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Yürek Çıkmazı
                        Haberler Spor Beşiktaş Şenol Güneş'le çok farklı! Ümraniyespor'u Vodafone Park'ta 5-2 yendi
                            SON DAKİKA