Beşiktaş Şenol Güneş'le çok farklı! Ümraniyespor'u Vodafone Park'ta 5-2 yendi

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve koltuğu Şenol Güneş'e teslim eden Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrılırken Cenk Tosun ve Weghorst iki gol atarak karşılaşmada öne çıktı. Tayyip Talha ise bir kez daha rakip ağları sarsmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında kafalardan seken topu son olarak Saiss ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde Weghorst'tan seken top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.