Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş sağdan vuracak! Şenol Güneş derbinin taktiğini belirledi

    Siyah-Beyazlı takımın deneyimli hocası, derbide Rosier ve Redmond’u ku-l lanarak Galatasaray’ı en zayıf karnı olarak gözüken sol kanadından vurmayı planlıyor.

    Takvim
    Kartal sağdan vuracak

    Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor...



    Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maçta özel olarak formasyon değişikliğine gideceği ve 4-4-2 yerine 4-4-3 sistemini tercih edeceği öğrenildi. Deneyimli hoca, Galatasaray maçının ilk 11'ini Ümraniye maçının 2. yarısında oynayan oyunculardan kuracak.



    Şenol Güneş, Redmond'u ilk 11'de sahaya sürerek sağ kanatta Rosier ile olan uyumunu kullanmak istiyor. Güneş, bu hamle ile Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gözüken Emre Taşdemir, Kazımcan ve Kerem'in oynadığı sol kanatta üstünlük kurup 2 isimle buradan skor üretmeye çalışacak.
        Kılıçdaroğlu’nun büyük riyakarlığı!
        Haberler Spor Beşiktaş sağdan vuracak! Şenol Güneş derbinin taktiğini belirledi
            SON DAKİKA