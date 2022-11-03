Beşiktaş sağdan vuracak! Şenol Güneş derbinin taktiğini belirledi





Şenol Güneş, Redmond'u ilk 11'de sahaya sürerek sağ kanatta Rosier ile olan uyumunu kullanmak istiyor. Güneş, bu hamle ile Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gözüken Emre Taşdemir, Kazımcan ve Kerem'in oynadığı sol kanatta üstünlük kurup 2 isimle buradan skor üretmeye çalışacak.