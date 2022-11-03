Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Benfica 6 gol attı PSG'yi solladı! İşte Portekiz temsilcisinin başarısının arkasında yatan gerçekler...

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica büyük bir sürprize imza attı. Son haftaya Fransız ekibi Paris Saint Germain ile birlikte aynı puanda giren Portekiz temsilcisi, Maccabi Haifa'yı 6-1 yendi ve H Grubu'nu lider tamamladı. Avrupa, Benfica'nın başarılı performansını ve sırrını konuşuyor.
BENFICA 22 MAÇTIR YENİLMİYOR
14 puan ve averajla Devler Ligi'nde liderliği alan Benfica, sezon genelindeki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkarmış oldu. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, aldığı bu galibiyetle birlikte Avrupa'da da büyük ses getirdi. Benfica'nın başarısının sırrını olayın kahramanları anlattı.
"PSG'Yİ GEÇECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
Maçın ardından Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlara bu maçta ve grupta yaptıkları sebebiyle saygı duyuyorum. Grup aşamasını bitirebileceğimiz en iyi seviyede bitirdik. Bunu yapabileceğimize inanmak istiyorduk. Biz, PSG'den daha fazla puan alabileceğimize inanıyorduk. Oyuncularımız övgüleri hak ediyor. Bu çok önemli bir başarı" dedi.