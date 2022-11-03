Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.11.2022 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 14:42
    ABONE OL

    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Benfica 6 gol attı PSG'yi solladı! İşte Portekiz temsilcisinin başarısının arkasında yatan gerçekler...

    Son dakika spor haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde dün gece tarihi maçlar yaşandı. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Benfica, gruptaki son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı deplasmanda 6-1'lik skorla yendi. Bu skorla Fransız devi PSG ile puan, averaj, attığı ve yediği golü eşitleyen Benfica deplasmanda daha fazla gol atması nedeniyle grubu lider tamamladı ve tarihe geçti.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Benfica 6 attı PSG’yi solladı! İşte başarının arkasındaki sır

    Şampiyonlar Ligi'nde Benfica büyük bir sürprize imza attı. Son haftaya Fransız ekibi Paris Saint Germain ile birlikte aynı puanda giren Portekiz temsilcisi, Maccabi Haifa'yı 6-1 yendi ve H Grubu'nu lider tamamladı. Avrupa, Benfica'nın başarılı performansını ve sırrını konuşuyor.

    BENFICA 22 MAÇTIR YENİLMİYOR
    14 puan ve averajla Devler Ligi'nde liderliği alan Benfica, sezon genelindeki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkarmış oldu. Roger Schmidt yönetimindeki Benfica, aldığı bu galibiyetle birlikte Avrupa'da da büyük ses getirdi. Benfica'nın başarısının sırrını olayın kahramanları anlattı.

    "PSG'Yİ GEÇECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"
    Maçın ardından Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmidt, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlara bu maçta ve grupta yaptıkları sebebiyle saygı duyuyorum. Grup aşamasını bitirebileceğimiz en iyi seviyede bitirdik. Bunu yapabileceğimize inanmak istiyorduk. Biz, PSG'den daha fazla puan alabileceğimize inanıyorduk. Oyuncularımız övgüleri hak ediyor. Bu çok önemli bir başarı" dedi.

        GOLCÜLERİN YORUMU...
        Portekiz ekibinin Hırvat golcüsü Petar Musa "Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak benim adıma inanılmaz bir duygu. Takımımın kazanmasına ve böylesine zor bir grupta lider olmamıza yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Biz kalitemizi ortaya koyduk. İyi futbolumuzla birlikte bu grupta liderliği kazanmayı fazlasıyla hak ettik" ifadesini kullandı.

        Yine takımın bir diğer golcüsü Gonçalo Ramos da "Kazanma konusunda biraz endişeliydik. Sonra ilk sırada yer almanın mümkün olabileceğini hissettik ve daha fazla gol aramaya başladık. İyi ki de öyle yaptık. Maç içinde bunun mümkün olabileceğini gördük. Takımıma katkı verdiğim için de mutluyum" dedi.

        CHIQUINHO: "TARİFSİZ DUYGULAR YAŞIYORUM"
        Öte yandan Benfica'da oynayan orta saha oyuncusu Chiquinho ise "Açıkçası bir ara lider olup olmadığımızdan emin değildim. Çok mutluyum. Tarifsiz duygular yaşıyorum. Böyle güçlü bir grupta bu pozisyonda olmak harika. Biz kazanmayı hak ettik. Teknik direktörümüz herkese güveniyor ve bunu gösteriyor" diye konuştu.

        GRUPTAKİ GÖRÜNÜM
        Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve yenilgi almadan 14 puanla gruptan lider çıktı. Fransız devi PSG ise aynı puan ve averajla 2. sırada yer aldı ve gruptan çıkan diğer takım oldu. İtalyan ekibi Juventus büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp 3 puanla 3. sırada grubu tamamladı ve Avrupa Ligi bileti aldı. Maccabi Haifa ise 6 maçta 1 galibiyet elde etti ve 21 gol yiyerek grubu son sırada tamamladı.

            ASLINDA BAŞARI SÜRPRİZ DEĞİL
            Portekiz ekibi Benfica'nın bu başarısı aslında sürpriz değil. Transfer dönemini 67.5 milyon euro artıda kapatan Benfica, kadrodan önemli isimleri kaybetmesine karşın yoluna devam etmeyi bildi. Benfica'da transfer döneminde Darwin Nunez 80 milyon euro, Roman Yaremchuk 16 milyon euro, Everton 14 milyon euro, Carlos Vinicius da 5 milyon euro gibi bedeller kazandırarak başka takımlara gitti.

            Kadroya ise David Neres, Julian Draxler, Enzo Fernandez, Fredrik Aursnes, Joao Victor gibi isimler takviye edildi. 4-2-3-1 sistemini tercih eden, yaş ortalaması 25.6 olan Benfica, Portekiz Ligi'nde 31 puanla zirvede yer alıyor. Benfica'nın en yakın takipçisi ise 25 puanlı Braga oldu. Kırmızı-Beyazlılar, Portekiz'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li Ali Mahir Başarır’ın rezalet şovu
            Haberler Spor Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Benfica 6 gol attı PSG'yi solladı! İşte Portekiz temsilcisinin başarısının arkasında yatan gerçekler...
                SON DAKİKA