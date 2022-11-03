Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Benfica 6 gol attı PSG'yi solladı! İşte Portekiz temsilcisinin başarısının arkasında yatan gerçekler...

GOLCÜLERİN YORUMU...

Portekiz ekibinin Hırvat golcüsü Petar Musa "Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak benim adıma inanılmaz bir duygu. Takımımın kazanmasına ve böylesine zor bir grupta lider olmamıza yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Biz kalitemizi ortaya koyduk. İyi futbolumuzla birlikte bu grupta liderliği kazanmayı fazlasıyla hak ettik" ifadesini kullandı.

Yine takımın bir diğer golcüsü Gonçalo Ramos da "Kazanma konusunda biraz endişeliydik. Sonra ilk sırada yer almanın mümkün olabileceğini hissettik ve daha fazla gol aramaya başladık. İyi ki de öyle yaptık. Maç içinde bunun mümkün olabileceğini gördük. Takımıma katkı verdiğim için de mutluyum" dedi.