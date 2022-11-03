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    • Spor
    • 03.11.2022 15:32
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    • 03.11.2022 15:32
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    Hull City'de teknik direktörlüğe Liam Rosenior getirildi

    Son dakika haberi! İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi. Hull City, 18 haftası tamamlanan ligde 20 puanla 21. sırada yer alıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hull City’nin yeni teknik direktörü belli oldu!

    İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktör Rosenior'la iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    LİAM ROSENİOR KİMDİR?
    Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2019'da Derby County'nin teknik ekibine katılan Rosenior, teknik direktör Wayne Rooney'nin istifasının ardından geçici olarak kısa bir süre takımı çalıştırmıştı.

        Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti.

        Hull City, 18 haftası tamamlanan ligde 20 puanla 21. sırada yer alıyor.

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