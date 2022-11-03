Hull City'de teknik direktörlüğe Liam Rosenior getirildi

LİAM ROSENİOR KİMDİR?

Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2019'da Derby County'nin teknik ekibine katılan Rosenior, teknik direktör Wayne Rooney'nin istifasının ardından geçici olarak kısa bir süre takımı çalıştırmıştı.