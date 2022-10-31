Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.10.2022 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 11:22
    ABONE OL

    İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa’da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor. Jesus’un sakatlık geçiren bir İstanbulsporlu futbolcuya karşı bazı hareketleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar Jorge Jesus’a büyük tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun tecrübeli hocaya ceza vermesini istedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!

    Lider Fenerbahçe haftayı 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kapatırken yine taraftarlarına bol gollü bir galibiyet izlettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor.




    ÖZEL HABER | JESUS YERDE YATAN OYUNCUYA TEKME ATTI! VİDEO İZLE


    YERDE YATAN OYUNCUYA TEKME ATTI
    Ancak İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntü, Portekizli hocaya tepki gösterilmesine neden cinsten. Karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren bir İstanbulsporlu futbolcuya karşı bazı hareketleri objektife takıldı.



    Görüntülerde, Portekizli hocanın sana kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İstanbulsporlu futbolcuya önce bağırarak tepki gösterdiği ardındın da tekme attığı gözleniyor. Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve futbolcuyu tedaviye başlıyor.
        İş dünyası sipariş için sırada
        Haberler Spor İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!
            SON DAKİKA