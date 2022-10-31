İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!

Lider Fenerbahçe haftayı 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kapatırken yine taraftarlarına bol gollü bir galibiyet izlettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor.







ÖZEL HABER | JESUS YERDE YATAN OYUNCUYA TEKME ATTI! VİDEO İZLE