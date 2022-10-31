İstanbulspor - Fenerbahçe maçında akılalmaz olay: Jorge Jesus yerde yatan oyuncuya tekme attı!

Lider Fenerbahçe haftayı 5-2'lik İstanbulspor galibiyetiyle kapatırken yine taraftarlarına bol gollü bir galibiyet izlettirdi. Teknik direktör Jorge Jesus da hem Süper Lig hem de Avrupa'da gösterdiği performansla Türk futboluna damga vurmayı sürdürüyor.
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YERDE YATAN OYUNCUYA TEKME ATTI
Ancak İstanbulspor maçında ortaya çıkan bir görüntü, Portekizli hocaya tepki gösterilmesine neden cinsten. Karşılaşma sırasında bir taraftarın çektiği görüntülerde, Jorge Jesus'un sakatlık geçiren bir İstanbulsporlu futbolcuya karşı bazı hareketleri objektife takıldı.
Görüntülerde, Portekizli hocanın sana kenarında sakatlık nedeniyle kıvranan İstanbulsporlu futbolcuya önce bağırarak tepki gösterdiği ardındın da tekme attığı gözleniyor. Bu şok tepki sonrası İstanbulspor takımının sağlık heyeti sahaya giriyor ve futbolcuyu tedaviye başlıyor.