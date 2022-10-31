Fenerbahçe Jorge Jesus'la 103 gollü 1988-1989 sezonunu da geçti! Hem atıyor hem rakibine attırıyor: Maç başı 4.1 gol ortalaması

Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti. Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan Kanarya, 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atın sadece iki takım var. Bunlardan biri Fenerbahçe, diğeri ise Alman devi Bayern Münih…
Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, attığı gollerle rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. Portekizli teknik adam Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.