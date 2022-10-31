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    • 31.10.2022 11:36
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    • 31.10.2022 11:41
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    Fenerbahçe Jorge Jesus'la 103 gollü 1988-1989 sezonunu da geçti! Hem atıyor hem rakibine attırıyor: Maç başı 4.1 gol ortalaması

    Lider Fenerbahçe son olarak İstanbulspor’u 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü. Sarı-Lacivertli futbolcular bu sezon taraftarına muhteşem bir şölen sunuyor. Taraftar 90 dakikanın her saniyesinden müthiş bir keyif alıyor. Fenerbahçe 103 golle şampiyon olunan 1988-1989 sezonunu 11 maç sonunda geçti. Ayrıca sarı-lacivertlilerin maçlarında rakipler de gol atıyor. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Fenerbahçe'nin maçlarında gol ortalaması 4.1 oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe hem atıyor hem de attırıyor

    Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti. Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan Kanarya, 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı.

    Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla maçta 5+ gol atın sadece iki takım var. Bunlardan biri Fenerbahçe, diğeri ise Alman devi Bayern Münih

    Teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, attığı gollerle rekorlar üstüne rekorlar kırıyor. Portekizli teknik adam Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

        Fenerbahçe bu sezonki oyun mantalitesiyle sadece kendi değil karşısındaki rakibini de oynatıyor… Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek büyük keyif veriyor… Çünkü futbolseverler gole doyuyor. 11 maçta toplam 46 gole imza atıldı. Maç başı ortalaması ise 4.1… Süper Lig'de 28 sezon sonrası böylesine yüksek değerlere çıkıldı.

        Sarı-Lacivertliler, 103 golle rekor kırdığı 1988-1989 sezonu şampiyonluğunda ilk 11 haftada 23 gole ulaşmıştı. Bu sezon ise ilk 11 maç sonunda 34 gol attı. Fenerbahçe sezon sonunda yeni bir rekora doğru hızla ilerliyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Jorge Jesus'la 103 gollü 1988-1989 sezonunu da geçti! Hem atıyor hem rakibine attırıyor: Maç başı 4.1 gol ortalaması
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