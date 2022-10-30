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    • Spor
    • 30.10.2022 19:05
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    • 30.10.2022 22:12
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    Fenerbahçe İstanbulspor karşısında gol oldu yağdı: 5-2! Batshuayi hat-trick yaptı

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe İstanbulspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkarttı ve puanını 26'ya yükseltti. Batshuayi ise 3 gol atarak hat-trick yaptı.

    F.Bahçe gol oldu yağdı! Lider dolu dizgin

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti. Sarı-lacivertlilerde goller Batshuayi (3), Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    Karşılaşmada ilk ciddi atak konuk ekip Fenerbahçe'den geldi. 4. dakikada ceza sahası önünde Batshuayi'nin attığı pası değerlendiren Emre Mor'un, topu yay üstünde soluna alıp vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

    16. dakikada sarı-lacivertli ekip, ceza sahası önünde paslaşmalarla gelişen atakta penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top Ali Yaşar'ın eline çarptı ve hakem penaltı karar verdi.

        18. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-1

        24. dakikada Fenerbahçe bir kez daha tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde paslaşmalarla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan vuruşunda, top kale çizgindeki defans oyuncularından döndü. Dönen topu önünde bulan Zajc'ın, boş kaleye göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        29. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

            36. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Orta sahada topu baskıyla kazanan Arao'nun topuk pasını değerlendirip içe kat eden Emre Mor, topu ceza sahası önü sol çaprazda İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Bu oyuncunun soluna alıp çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden ağlarla buluştu: 0-2

            Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

            İLK 11'LER BELLİ OLDU

            İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet, Mehremic, Ali, Okan, Muammer, Melih, Ethemi, Topalli, İbrahim.

            Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Emre, İrfan, Pedro, Batshuayi.
                F.Bahçe gol oldu yağdı! Lider dolu dizgin
                Haberler Spor Fenerbahçe İstanbulspor karşısında gol oldu yağdı: 5-2! Batshuayi hat-trick yaptı
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