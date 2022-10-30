Fenerbahçe İstanbulspor karşısında gol oldu yağdı: 5-2! Batshuayi hat-trick yaptı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetti. Sarı-lacivertlilerde goller Batshuayi (3), Valencia ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmada ilk ciddi atak konuk ekip Fenerbahçe'den geldi. 4. dakikada ceza sahası önünde Batshuayi'nin attığı pası değerlendiren Emre Mor'un, topu yay üstünde soluna alıp vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
16. dakikada sarı-lacivertli ekip, ceza sahası önünde paslaşmalarla gelişen atakta penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazından Ferdi Kadıoğlu'nun ortaladığı top Ali Yaşar'ın eline çarptı ve hakem penaltı karar verdi.