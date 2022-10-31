Galatasaray'da gözler Okan Buruk'ta! Engin Baytar'dan olay yorum: Bazı futbolcular hocaya tezgah yapıyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken zaman zaman eleştirilmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı takımın daha iyi top oynaması gerektiğini savunurken bir kısmı ise Okan Buruk'un zamanla oyuncuları daha iyi duruma getireceği görüşünde…
Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, Galatasaray'da Okan Buruk'un durumu ile ilgili olay açıklamalara imza attı. Efsane oyuncu, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medyadaki taraftarların büyük bir kısmı Okan Buruk'un kötü sonuçlar alması ve gönderilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'in geçeceği görüşünde… Cimbom'un bu sezon yaşadığı tüm puan kayıpları sonrasında Fatih hocanın göreve getirileceğiyle ilgili yüzlerce tweet atıldı.