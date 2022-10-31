Galatasaray'da gözler Okan Buruk'ta! Engin Baytar'dan olay yorum: Bazı futbolcular hocaya tezgah yapıyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken zaman zaman eleştirilmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı takımın daha iyi top oynaması gerektiğini savunurken bir kısmı ise Okan Buruk'un zamanla oyuncuları daha iyi duruma getireceği görüşünde…