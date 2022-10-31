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    • Spor
    • 31.10.2022 11:11
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    • 31.10.2022 11:24
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    Galatasaray'da gözler Okan Buruk'ta! Engin Baytar'dan olay yorum: Bazı futbolcular hocaya tezgah yapıyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar

    Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig’de inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor. Son hafta maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup eden Aslan, ondan önceki 3 maçında ise galibiyetle tanışamadı. Kadrosunda birbirinden ünlü yıldızları barındıran Cimbom, lider Fenerbahçe’nin 5 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’ın eski yıldızlarından Engin Baytar, Galatasaray’da Okan Buruk’un durumu ile ilgili olay açıklamalara imza attı. Efsane oyuncu, “Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Açıklarsam yer yerinden oynar

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken zaman zaman eleştirilmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı takımın daha iyi top oynaması gerektiğini savunurken bir kısmı ise Okan Buruk'un zamanla oyuncuları daha iyi duruma getireceği görüşünde…

    Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Engin Baytar, Galatasaray'da Okan Buruk'un durumu ile ilgili olay açıklamalara imza attı. Efsane oyuncu, "Galatasaray'da bazı futbolcular, hocaya tezgah yapıyor. Yüzüne gülüyor, arkasından iş çeviriyor. Takımı sabote ediyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Sosyal medyadaki taraftarların büyük bir kısmı Okan Buruk'un kötü sonuçlar alması ve gönderilmesi durumunda takımın başına Fatih Terim'in geçeceği görüşünde… Cimbom'un bu sezon yaşadığı tüm puan kayıpları sonrasında Fatih hocanın göreve getirileceğiyle ilgili yüzlerce tweet atıldı.

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 11 maç sonunda 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken rakip kaleye 14 gol gönderdi. Kalesinde ise 9 gol gördü. 26 puanlı lider Fenerbahçe ise 11 maç sonunda 34 gol atarken 12 gol yedi. Ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın 22, Trabzonspor'un ise 21 puanı bulunuyor.

        Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde cumartesi günü derbiye çıkacak… Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesi son maçında ise Başakşehir ile mücadele edecek… İki kritik maç sonrası tüm gözler yine Okan Buruk da olacak.

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        Haberler Spor Galatasaray'da gözler Okan Buruk'ta! Engin Baytar'dan olay yorum: Bazı futbolcular hocaya tezgah yapıyor. İsimlerini verirsem yer yerinden oynar
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