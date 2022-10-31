İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

EMRE BOL - İYİ UYKULAR!

İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik!