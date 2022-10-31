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Haberler Spor İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 12. haftada İstanbulspor'a konuk olduğu maçı 5 golle kazandı. Sarı-lacivertli ekip kalesinde gördüğü 2 gole engel olamazken, spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Fenerbahçeli bir ismi eleştiri bombardımanına tuttu. İşte o yazılar...

31.10.2022 09:56 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:56
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

EMRE BOL - İYİ UYKULAR!
İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik!

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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

Szalai ve Altay'ın zincirleme hataları olmasa inanın bu istatistik çok farklı noktalara gelebilirdi. Jorge Jesus kazandıkça hepimiz sistem hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

Sezon başından bu yana neredeyse her takımı "ofsayt manyağı" yapıyor. Lakin bu taktiğe kimse karşılık veremiyor. Anlayacağınız hala uyanan yok! Aman boşverin uyanmasınlar, hepsine iyi uykular!

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

Fenerbahçe ilk 11'de 5 yerli oyuncuyla sahaya çıktı. Federasyonun yapabileceği herhangi bir, "kontenjan" değişikliğine en hazır takım durumunda…

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü

Düşünsenize; İsmail Yüksek, Arda ve Serdar Dursun'la başlasa oyuna neredeyse 11 yerli oyuncuyla sahaya çıkacak. Bu çok değerli bir şey.

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