İstanbulspor - Fenerbahçe maçı sonrası Attila Szalai için şok sözler: Sahanın en kötüsü
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 12. haftada İstanbulspor'a konuk olduğu maçı 5 golle kazandı. Sarı-lacivertli ekip kalesinde gördüğü 2 gole engel olamazken, spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Fenerbahçeli bir ismi eleştiri bombardımanına tuttu. İşte o yazılar...
31.10.2022 09:56 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:56
EMRE BOL - İYİ UYKULAR!
İstanbulsporlu dostlar kusura bakmasın ama takımın kadro kalitesi gerçekten çok düşük. 14 kişiyle sahada olsalar maçın sonucu değişmezdi. İlk yarıda 0.04 gol beklentisi ve en düşük pas yaptıkları maçı oynamışlar. 0.04 gol beklentisi futbol sahalarında pek az görebildiğimiz bir istatistik!
Szalai ve Altay'ın zincirleme hataları olmasa inanın bu istatistik çok farklı noktalara gelebilirdi. Jorge Jesus kazandıkça hepimiz sistem hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır.
Fenerbahçe ilk 11'de 5 yerli oyuncuyla sahaya çıktı. Federasyonun yapabileceği herhangi bir, "kontenjan" değişikliğine en hazır takım durumunda…