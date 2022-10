Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası küplere bindi: Ali Palabıyık maçın içine etti! Dursun Özbek ve Erden Timur TFF'yi topa tuttu

"PLANLI ŞEKİLDE YAPILAN UCUZ BİR KÖTÜLÜK HADİSESİ"

Türk futbolundaki yapılarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Erden Timur, "Bu kötü niyetli yapılar 3-5 haftada kurulmadı. Geçmişi kökü olan yapılar. Köklerini oradan kazıyana kadar mücadele edeceğiz. En önemli şey herkesin bir arada olması. Kamuoyu, halkın gücünden daha büyük güç yok. Her zaman iyilik kötülüğe karşı galip gelir. Bu planlı şekilde yapılan ucuz bir kötülük hadisesi. Bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Her şey masada olacak. Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz her şeyi göze aldık. Bizim bu göze alışımız TFF'nin de işine yarayacak, tüm takımların da" dedi.



"BÖYLE GİDERSE BİZ BU LİGİ BİTİRTMEYİZ"

5 yıldır Türk futbolunda bağırılıp çağrıldığını söyleyen Timur, "Ben de feveran ediyorum, kelimelerime dikkat ediyorum. Herkes bağırıyor ne değişti. Hiçbir şey değişmedi hep böyle. Daha radikal şeyler gerekiyor, biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse her türlü masada derken biz bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir şey. Yapının, kurgunun içerisinde çözemeyen oluşum. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Getirin VAR sistemini İngiltere'de, Almanya'da bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. Teknoloji zaten var. Oradan ya da Riva'dan izlemiş. Bu gemi batmış. Dipteki yosunun içerisinde mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN