Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası küplere bindi: Ali Palabıyık maçın içine etti! Dursun Özbek ve Erden Timur TFF'yi topa tuttu





"FARKLI FARKLI TEHDİTLER GÖNDERİLİYOR, ONLARDAN DA KORKMUYORUZ"

Türk futbolunda yaşanan süreçle ilgili konuşan Timur, "Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Korkulduğunu anladık, acil operasyonlar oldu. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Bunu kendimiz için istemiyoruz. Herkes rahatsız burada. Herkesin haksızlıklarını konuşalım dedik. Adaleti arayanlar idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Açıklarız gerekirse onları. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde herkes görecek. Üç gündür manipüle edilerek basın toplantısını izlemeyenler bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu ve bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını biliriz. Bugün nasıl bir kurgu olduğunu da herkes anladı" şeklinde konuştu.



"TFF'DE İYİ NİYETLE MÜCADELE EDENLER VAR"

Kendilerine yapılan haksızlıklarla ilgili konuşan Erden Timur, "Bizim için sorun yok, herkesin bildiği elinde. Biz çünkü bunu kendimiz için istemiyoruz, bunu herkes görecek. Biz TFF'ye gittik, görüştük. Onlar burada ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, tam kontrol yok. İyi niyetli mücadele edenler var TFF'de. Bu klikler silinmediği sürece iyi niyet beyhude. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'nin olması lazım" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'YE VERİLMEYEN POZİSYONDA EL VAR"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamalarına cevap veren Timur, "Erol Bilecik'in koca Galatasaray camiasına cincon demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Ciddiye almayız, çok yanlış açıklama. Fenerbahçe camiası bu açıklamaya hiçbir şey yapmadı ve üzüntü verici. Kimin ne pozisyonu olsun fark etmez. Oradaki pozisyon el. Ondan daha bariz aynı şeyi biz nasıl diyorsak, 3 tane pozisyon gönderiyoruz. Aynı şeyi tüm takımların yapması lazım. Hiç kimse küçülmesin, sadece kendi takımını savunmak küçülmektir. Fenerbahçe bunu açıklayacaksa Alanyaspor maçında bizim aleyhimize olan penaltı verilmedi diyecek. Herkes kendisine yapılan hatayı bizim gibi söyleyecek" ifadelerini kullandı.