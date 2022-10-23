Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası küplere bindi: Ali Palabıyık maçın içine etti! Dursun Özbek ve Erden Timur TFF'yi topa tuttu

Galatasaray, Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kaldı.
Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık yorumu VIDEO
Özellikle Sacha Boey'e verilen kırmızı kartın gündem olduğu maça ilişkin A Spor yorumcusu Erman Toroğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
"3-4 HAFTTA EVVEL YÖNETTİĞİ MAÇ YANGIN OLUYOR"
"Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor."
"BU ADAM BU MAÇA VERİLMEZ"
"Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri."
"7-8 HAFTA CEZA ALMASI LAZIM"
"Yazıyorsunuz. Bilgisayara verseniz Palabıyık'ın 7-8 hafta ceza alması lazım. Bana anlatmayın."