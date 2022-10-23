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    • Spor
    • 24.10.2022 00:52
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    • 24.10.2022 01:28
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    Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası küplere bindi: Ali Palabıyık maçın içine etti! Dursun Özbek ve Erden Timur TFF'yi topa tuttu

    Hakem Ali Palabıyık , Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmada verdiği kararlarla maça damga vurdu. Boey'i kırmızı kart ile oyundan ihraç eden Palabıyık Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sosyal medyada büyük tepki çekti. Karşılaşmayı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında " Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur da maç sonu yaptıkları açıklamalarla Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

    Erman Toroğlu’ndan hakem Ali Palabıyık’a sert tepki

    Galatasaray, Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kaldı.

    Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık yorumu VIDEO


    Özellikle Sacha Boey'e verilen kırmızı kartın gündem olduğu maça ilişkin A Spor yorumcusu Erman Toroğlu önemli açıklamalarda bulundu.




    Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

    "3-4 HAFTTA EVVEL YÖNETTİĞİ MAÇ YANGIN OLUYOR"
    "Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor."



    "BU ADAM BU MAÇA VERİLMEZ"
    "Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri."

    "7-8 HAFTA CEZA ALMASI LAZIM"
    "Yazıyorsunuz. Bilgisayara verseniz Palabıyık'ın 7-8 hafta ceza alması lazım. Bana anlatmayın."



        "PALABIYIK YERLERDE SÜRÜNÜYOR"
        "Öyle pozisyonlar var ki bir yerde bir futbolcuyu itiyor, itenin lehine faul veriyor falan. Bir rezalet olmaya başladı maç. Palabıyık yerlerde sürünüyor. Ali Palabıyık, bulursa bir Alanyalı atar. Böyle hakemdir bunlar."

        "MAÇIN İÇİNE EDEN BİR HAKEM"
        "Oturalım güzelce maç seyredelim diyoruz. Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez."

        "FEDERASYON BU ADAMA CEZA VERMİYOR"
        "Maçın hakem açısından böyle olacağı belli. Federasyon bu adama ceza da vermiyor. Adam bir karar veriyor ama kendinde değil."



        "ONLARDAN MISIN BİZDEN MİSİN TARTIŞMASI"
        "Hakem aleminde büyük bir kavga var. Onlardan mısın bizden misin tartışması var."



        DURSUN ÖZBEK'TEN TFF'YE TEPKİ
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ın sergilediği yönetim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Başkan Özbek, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerine adalet çağrısı yaptı.

        Oyuncuları Sacha Boey'in ilk yarıda, Abdülkerim Bardakcı'nın ise son dakikalarda kırmızı kart gördüğü, 2-0 öne geçmelerine rağmen 2-2 beraberlikle ayrıldıkları maçla ilgili Özbek, "Herkes seyretti. Beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, hakem tavrını bekliyorduk. İki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız ve söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor. Adaletin eksikliği giderek Türk futboluna zarar veriyor." dedi.

        Ali Palabıyık'ın geçmişte de Galatasaray aleyhine hatalı kararlar verdiğini ileri süren Özbek, "Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık... Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda detaya girmeye gerek yok. Açıp baktığında herkes görür. Değerli federasyon, Merkez Hakem Kurulu, hakemler, Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3-5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi gerekirdi." diye konuştu.



            ÖZBEK TFF BAŞKANI'NA SESLENDİ
            TFF Başkanı Büyükekşi'ye seslenen Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
            "Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlatarak görüşlerini sorduk. Gösterdiğimiz her pozisyonda bizi haklı buldular. 'Sayın Başkan, bunlar haklıysa Galatasaray'a 10 maçtır yapılanın önünü nasıl almamız lazım?' dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, tavırların ve yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini, bir kısmının da daha içeride olduğunu ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum ve 'Lig uzun bir maraton ve lütfen sözlerinin arkasında durarak Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın.' diyorum.

            Artık bıçak kemiğe dayandı ve buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Bu maçı, kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? VAR neden var? Ne zaman devreye girecek? Ligin 3'te 2'si duruyor. Bir takıma haksızlık yapmak sizi rahatsız etmiyor mu? Ey Ali Palabıyık, bu gece başını yastığa koyduğunda nasıl uyuyacaksın? Hata yapılabilir, hakemlikte hatalar kabul edilebilir ama daha soğumadan, bu konuların tartışılmasının üzerinden 5 gün geçmeden intikam hissiyle sahaya tetikçi birisini göndermek nasıl oluyor? Ben, MHK veya TFF'nin başkanı olsam uyku tutmaz. Bu kadar göz göre göre bir takımın emeğiyle oynamak kabul edilebilir bir şey değil."



            "ALİ PALABIYIK'I ÇOK MU ARADINIZ?"
            "Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK yöneticileri, atayıcıları? VAR'da oturanlar, hiç vicdanınız sızlamadı mı?" diyen Özbek, konuşmasına şöyle devam etti:
            "Değerli federasyon yöneticileri size sesleniyorum; artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Futbolda adaleti sağlamak için bir adım attığınızı görene kadar tavrımızdan, söylemlerimizden bir santimetre geri adım atmayacağız. Galatasaray, çok büyük bir camia. Bazı kişiler Galatasaray'ın önünü kırmızı kartla, sahadaki manipülatif yönetimlerle keseceklerini zannediyorsa aldanıyor. Galatasaray her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız bir seferde yapın ama şunu bilin ki Galatasaray'ı hiç kimse yenemez. Bugüne kadar yaptıklarımızın tek amacı Türk futbolunda adaletin sahalara geri gelmesi."

            Dursun Özbek, hakem Ali Palabıyık'ın hakemliği bırakması için bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Ali Palabıyık'a düdük astırmak gibi bir iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak, Ali Palabıyıklar biter mi? Sayın Büyükekşi'ye sözlerini hatırlatıyorum. TFF'nin değerli yöneticileri, orada bizlere adaleti dağıtmak için oturuyorsunuz. Maçı baştan sona bir daha izleyin. Sadece bu maçı değil, Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Perdenin gerisinde durarak, yapılanları perde arkasından seyretmeyin. Çıkın açıklama yapın. 'Kırmızı kart doğruydu.' deyin. Adamı katlet, arkasından da seyret." değerlendirmesinde bulundu.



            Türk futboluna hizmet etmek için görev aldıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:
            "Bu oyun sona erene kadar susmayacağız. Salı günü bizi federasyona çağırıyorlar, VAR'ı anlatmak için. VAR'ın nesini anlatacaksınız? VAR bugün sahnede var mıydı, görevini yaptı mı? Bizi niye oyalamaya çalışıyorsunuz? Salı günkü toplantınıza gelmiyorum, çünkü sizin VAR yönetim tarzınıza, sizin VAR'ınıza inanmıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde ben de VAR'ın, Türk futboluna büyük faydalar getireceğini düşünerek bu işin yapılması için destek verdim. Heyhat. Geldiğimiz noktada VAR, ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var."



                Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

                Kulüplere yapılan hataların da avantajların da bitmesinin gerektiğini ifade eden Timur, "Bu kadar bariz bir adalet isteğini böyle cevaplandırılıyorsa, bu zaten basın toplantısında söylediğimiz her şeyde doğruluk çıkıyor. Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. 30 dakika boyunca boğan bir Galatasaray var. 30. dakikada bir kırmızı kart kararı veriyor. 7 tane hakeme sorduk, bir tanesi belli belirsiz dedi, sarı verebilirdi dedi. Geri kalan 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Birçok şey var bu konuda. Kırmızı kart için bariz gol şartı olması lazım. Kaleye 50 metre var, bu 50 metrede ne olacak. İki eski Türk hakemimiz faul olup olmadığının bile belli olmadığını söyledi. 30. dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Sonra ofsaytla iptal edilen golümüzde VAR'ın çizdiği çizgileri gördük. İyi niyetli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Öteki tarafta boğazını kesip öldürmüşsün, şimdi masumum diyorsun, buna kim inanır. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın o ofsayttaki çizgileri doğru çektiğine kim inanır. Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz. 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe maçı diye örnek göstermiyorum, o maçta aynısı var, sarı kart vermiş orada daha çok müdahale var ceza sahasına yakın birde" dedi.



                "FARKLI FARKLI TEHDİTLER GÖNDERİLİYOR, ONLARDAN DA KORKMUYORUZ"
                Türk futbolunda yaşanan süreçle ilgili konuşan Timur, "Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Korkulduğunu anladık, acil operasyonlar oldu. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Bunu kendimiz için istemiyoruz. Herkes rahatsız burada. Herkesin haksızlıklarını konuşalım dedik. Adaleti arayanlar idealist insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Açıklarız gerekirse onları. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde herkes görecek. Üç gündür manipüle edilerek basın toplantısını izlemeyenler bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu ve bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını biliriz. Bugün nasıl bir kurgu olduğunu da herkes anladı" şeklinde konuştu.

                "TFF'DE İYİ NİYETLE MÜCADELE EDENLER VAR"
                Kendilerine yapılan haksızlıklarla ilgili konuşan Erden Timur, "Bizim için sorun yok, herkesin bildiği elinde. Biz çünkü bunu kendimiz için istemiyoruz, bunu herkes görecek. Biz TFF'ye gittik, görüştük. Onlar burada ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, tam kontrol yok. İyi niyetli mücadele edenler var TFF'de. Bu klikler silinmediği sürece iyi niyet beyhude. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'nin olması lazım" diye konuştu.

                "FENERBAHÇE'YE VERİLMEYEN POZİSYONDA EL VAR"
                Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamalarına cevap veren Timur, "Erol Bilecik'in koca Galatasaray camiasına cincon demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Ciddiye almayız, çok yanlış açıklama. Fenerbahçe camiası bu açıklamaya hiçbir şey yapmadı ve üzüntü verici. Kimin ne pozisyonu olsun fark etmez. Oradaki pozisyon el. Ondan daha bariz aynı şeyi biz nasıl diyorsak, 3 tane pozisyon gönderiyoruz. Aynı şeyi tüm takımların yapması lazım. Hiç kimse küçülmesin, sadece kendi takımını savunmak küçülmektir. Fenerbahçe bunu açıklayacaksa Alanyaspor maçında bizim aleyhimize olan penaltı verilmedi diyecek. Herkes kendisine yapılan hatayı bizim gibi söyleyecek" ifadelerini kullandı.



                "PLANLI ŞEKİLDE YAPILAN UCUZ BİR KÖTÜLÜK HADİSESİ"
                Türk futbolundaki yapılarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Erden Timur, "Bu kötü niyetli yapılar 3-5 haftada kurulmadı. Geçmişi kökü olan yapılar. Köklerini oradan kazıyana kadar mücadele edeceğiz. En önemli şey herkesin bir arada olması. Kamuoyu, halkın gücünden daha büyük güç yok. Her zaman iyilik kötülüğe karşı galip gelir. Bu planlı şekilde yapılan ucuz bir kötülük hadisesi. Bizim kararlılığımız buna galip gelecek. Her şey masada olacak. Madem savaş diyorlar, hoş gelmiş sefa gelmiş. Biz her şeyi göze aldık. Bizim bu göze alışımız TFF'nin de işine yarayacak, tüm takımların da" dedi.

                "BÖYLE GİDERSE BİZ BU LİGİ BİTİRTMEYİZ"
                5 yıldır Türk futbolunda bağırılıp çağrıldığını söyleyen Timur, "Ben de feveran ediyorum, kelimelerime dikkat ediyorum. Herkes bağırıyor ne değişti. Hiçbir şey değişmedi hep böyle. Daha radikal şeyler gerekiyor, biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse her türlü masada derken biz bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidemez bu iş. Gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir şey. Yapının, kurgunun içerisinde çözemeyen oluşum. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Getirin VAR sistemini İngiltere'de, Almanya'da bağımsızlıklarını koruyarak yönetiyorlar. Teknoloji zaten var. Oradan ya da Riva'dan izlemiş. Bu gemi batmış. Dipteki yosunun içerisinde mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

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                Haberler Spor Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası küplere bindi: Ali Palabıyık maçın içine etti! Dursun Özbek ve Erden Timur TFF'yi topa tuttu
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