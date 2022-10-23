Canlı | Galatasaray - Alanyaspor canlı anlatım izle! Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta mağlup olduktan sonra kupada gelen 7-0'lık galibiyetle moral depolayan Galatasaray, Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Rassoul, Efecan, Fer, Efkan, Yusuf, Lusamba, Candeias, Hassan

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

13. RANDEVU

İki takım daha önce 12 defa karşı karşıya geldi. Galatasaray 7 defa kazandı. Alanyaspor ise 3 kez rakibini mağlup etti. Aslan 25 gol attı. Turuncu-yeşilliler ağları 14 defa sarstı.

İKİ İSİM SINIRDA

Aslan'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Karagümrük maçında forma giyemeyecekler. Okan Buruk ikisini uyardı.

OKAN BURUK'UN ALANYASPOR ŞANSSIZLIĞI

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Alanyaspor karşısına 8 kez çıkan Okan Buruk, 2 galibiyet 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Farioli ise Karagümrük ve Alanya'nın başında 3 kez Galatasaray'a karşı kulübedeydi ve bu 3 maç da beraberesonuçlandı. İki teknik adam ilk kez karşı karşıya geliyor.