Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Cicaldu yeni takımında da yokları oynuyor!

25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar forma giydiği 5 maçta gol veya asist üretemedi. Toplamda 316 dakika görev alan ve skora katkı yapamayan Cicaldau'ya taraftarların da büyük tepkisinin olduğu belirtildi.

6.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Cicaldau için geçen sezonun başında Romen ekibi U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan Romen oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekiple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.