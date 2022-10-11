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    • Spor
    • 11.10.2022 12:03
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    • 11.10.2022 12:04
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    Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Cicaldu yeni takımında da yokları oynuyor!

    Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın renklerine bağladığıı Romen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden İttihad Kalba’ya kiralık olarak gönderilmişti. Cicaldau yeni takımında şu ana kadar forma giydiği 5 maçta gol veya asist üretemedi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kayıp aslan yine yokları oynuyor!

    Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Romen orta saha oyuncusu gittiği takımda da beklentileri karşılayamadı. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde mücadele eden yıldız futbolcu şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.

    BEŞ MAÇTA SIFIR ÇEKTİ
    Cimbom'un geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'ne bir türlü uyum sağlayamayan Cicaldau beklentilerin uzağında kaldı.

    25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar forma giydiği 5 maçta gol veya asist üretemedi. Toplamda 316 dakika görev alan ve skora katkı yapamayan Cicaldau'ya taraftarların da büyük tepkisinin olduğu belirtildi.

    6.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
    Galatasaray, Cicaldau için geçen sezonun başında Romen ekibi U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan Romen oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekiple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    MORUTAN DA KAYIPLARDA
    Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka Romen orta saha oyuncusu Morutan'ı da İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu 7 lig maçında görev alırken 1 gol ve 3 asiste imza attı.

        Cimbom, Morutan için FCSB'ye 4.1 milyon Euro bonservis ödemişti. Onun sözleşmesi de 2026'da sona eriyor. Aslan, 10.6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği iki yıldızını da sezon başında kiraya gönderdi.

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        Haberler Spor Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Cicaldu yeni takımında da yokları oynuyor!
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