Aslan Memphis Depay'ın peşinde! İspanyol basınından Galatasaray'la ilgili flaş iddia





İspanyol basının iddiasına göre sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızın menajerinden ocak ayında görüşmek için çok sayıda kulüp randevu almış durumda. Bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında da Depay'ın transferi için bazı girişimlerde bulunmuş ancak yıldız futbolcunun Katalan kulübünde kalma kararı nedeniyle görüşmeler belli bir noktaya gelemeden sona ermişti.