Aslan Memphis Depay'ın peşinde! İspanyol basınından Galatasaray'la ilgili flaş iddia

Çok sansasyonel bir transfer dönemini geride bırakan Galatasaray yönetimi durmuyor!..
Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Bu planlama doğrultusunda yönetimin ilk hedefi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular. Galatasaray'ın bu kritere uyan isimlerden biri olan Memphis Depay'ın transferi için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.
İspanyol basının iddiasına göre sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızın menajerinden ocak ayında görüşmek için çok sayıda kulüp randevu almış durumda. Bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu ifade ediliyor. Sarı-Kırmızılılar sezon başında da Depay'ın transferi için bazı girişimlerde bulunmuş ancak yıldız futbolcunun Katalan kulübünde kalma kararı nedeniyle görüşmeler belli bir noktaya gelemeden sona ermişti.