Galatasaray 9. haftayı BAY geçti! Bundan sonra yolu açık: 10 maçın 9'u İstanbul'da

Dünya Kupası arası sonrası ise İstanbulspor'u ağırlayacak olan Cimbom, 1 hafta sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. NEF Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 10 haftalık sürecin son iki maçında ise evinde Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.