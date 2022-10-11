Galatasaray 9. haftayı BAY geçti! Bundan sonra yolu açık: 10 maçın 9'u İstanbul'da

Galatasaray için önümüzdeki haftadan sonra işler daha da kolaylaşabilir… Sarı-Kırmızılılar'ın 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçından sonra oynayacağı 10 maçın 9'u İstanbul'da...
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 5'ini deplasmanda oynadı. Antalyaspor, Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarından galibiyet çıkarttı. Adana Demirspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Evinde ise Giresunspor'a kaybederken Gaziantep ve Konyaspor maçlarını kazandı.
Cimbom, Kayserispor maçı sonrası Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonrasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 5 Kasım'da ise evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile mücadele edecek. Dünya Kupası arası öncesi son maçında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.