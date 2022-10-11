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    • Spor
    • 11.10.2022 12:58
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    • 11.10.2022 12:58
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    Galatasaray 9. haftayı BAY geçti! Bundan sonra yolu açık: 10 maçın 9'u İstanbul'da

    Süper Lig’de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, 9. haftayı BAY geçti… Geride bıraktığımız haftada üzerinde yer alan takımlardan Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor puan kaybetti. Ezeli rakiplerinden Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa’yı geçemedi. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray, 15 Ekim'deki Kayserispor deplasmanından sonra 10 maçın 9'unu ise İstanbul'da oynayacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray İstanbul’dan çıkmayacak

    Galatasaray için önümüzdeki haftadan sonra işler daha da kolaylaşabilir… Sarı-Kırmızılılar'ın 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçından sonra oynayacağı 10 maçın 9'u İstanbul'da...

    Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 5'ini deplasmanda oynadı. Antalyaspor, Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarından galibiyet çıkarttı. Adana Demirspor ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Evinde ise Giresunspor'a kaybederken Gaziantep ve Konyaspor maçlarını kazandı.

    Cimbom, Kayserispor maçı sonrası Alanyaspor'u ağırlayacak. Sonrasında Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 5 Kasım'da ise evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile mücadele edecek. Dünya Kupası arası öncesi son maçında ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.

        Dünya Kupası arası sonrası ise İstanbulspor'u ağırlayacak olan Cimbom, 1 hafta sonra Sivasspor deplasmanına gidecek. NEF Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 10 haftalık sürecin son iki maçında ise evinde Hatayspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve öğrencileri Kayserispor maçı sonrasındaki İstanbul ağırlıklı fikstürü iyi değerlendirip rakipleri ile puan farkını açmayı planlıyor.

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