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    Rıdvan Yılmaz bombası! Galatasaray’ın büyük ses getirecek ara transfer planını TAKVİM açıklıyor

    Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Beşiktaş’tan Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ı listesine ekledi. Yönetimin ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor.

    Rıdvan Yılmaz bombası

    Cimbom ligin ilk 8 haftasında zorlu fikstüre rağmen 17 puan topladı. Ama Sarı-Kırmızılılar buna rağmen 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken, bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıldığı öğrenildi.



    SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ
    Alınan bilgilere göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.



    OCAKTA FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR!
    Ancak ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon Euro ödemişti.

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    Başardıkları tek şey masayı dağıtmak
    Haberler Spor Rıdvan Yılmaz bombası! Galatasaray’ın büyük ses getirecek ara transfer planını TAKVİM açıklıyor
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