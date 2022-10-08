Rıdvan Yılmaz bombası! Galatasaray’ın büyük ses getirecek ara transfer planını TAKVİM açıklıyor





SADECE 3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Alınan bilgilere göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Quenn of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'n şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi.